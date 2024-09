El músico chileno FloyyMenor debuta con álbum "El comienzo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras conquistar las listas de popularidad de Latinoamérica y globales con su éxito Gata Only, el músico urbano chileno FloyyMenor está listo para continuar la conversación con su EP debut El comienzo.

Desde su lanzamiento en febrero, en su versión a dueto con su compatriota Cris MJ, Gata Only permaneció hasta agosto en las listas de las canciones más escuchadas de Spotify. La canción también llevó a un remix con Ozuna y Anitta. Este ascenso inició desde la versión en solitario que FloyyMenor presentó en diciembre de 2023.

"Llevaba como 10 millones (de reproducciones), iba subiendo de a poco", dijo sobre el momento en el que Cris MJ se decidió sumar al tema. "Yo lo vi también como una oportunidad, él era un artista nacional e internacional que ya tenía colaboraciones con Karol G, con Blessd".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¥ATU$4EQUI€NE$OMO (@floyymenor)

La canción surgió mientras FloyyMenor presentaba una serie de conciertos en Chile.

"Yo sentía algo con esa canción, pero no sabía cuándo era el momento indicado para soltarla", dijo. "Escribí lo que sentía nomás y me desahogué escribiendo la canción".

Actualmente, Gata Only con FloyyMenor y Cris MJ tiene más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify y su video suma más de 376 millones de vistas en YouTube. Es la primera canción de un artista chileno en llegar a los primeros 10 puestos de la lista Hot Latin Songs de Billboard en 25 años.

Influencia musical

FloyyMenor viene de una familia de músicos, tiene un tío y un hermano mayor en la industria. A pesar de su corta edad, tiene 19 años, lleva ya un rato dedicado profesionalmente a la música.

"Yo me salí a muy temprana edad de los colegios, yo no era tan de recursos para estudiar", dijo en entrevista por videollamada desde Santiago de Chile. "Estudié hasta séptimo básico y después hice el 2X1 (modalidad de educación) para sacar la media".

Su nombre artístico viene de su gusto por el box.

"Me gusta harto Floyd Mayweather, los boxeadores, esas cosas...", dijo. "Me puse eso por Floyd Mayweather, y como era menor de edad me puse Menor".

Entre sus músicos favoritos mencionó a Coldplay, Katy Perry y Travis Scott.

FloyyMenor pertenece a una nueva generación de artistas urbanos chilenos que incluye a Pablo Chill-E, Young Cister y Paloma Mami, pero considera que el país todavía tiene más por aportar al género.

"Los chilenos nos estamos haciendo conocer en el mundo", dijo. "No era tan normal ver artistas chilenos, siempre eran como puertorriqueños o de Estados Unidos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ¥ATU$4EQUI€NE$OMO (@floyymenor)

De igual manera, El comienzo es para él una carta de presentación.

"Como lo dice el título, po', esto es solamente el comienzo: el 2024 es como mi precalentamiento en la música para el 2025 venirme con mi verdadera música", dijo.

En el EP tiene como invitados a Lucky Brown, Lewis Somes y Cris MJ. Incluye siete temas entre los que destacan Apaga el cel, Me gusta y Tú ta rica. FloyyMenor también ha estrenado los respectivos videos de las canciones en YouTube, que fueron filmados en Chile.

Próximamente, espera tener una gira de conciertos por Estados Unidos y Europa, además de volver a México, donde se ha presentado en discotecas. También está preparando el que será su próximo álbum, que espera lanzar para finales de año con artistas internacionales y un chileno invitados.

"Tengo pendientes también featurings (colaboraciones) que no los puedo decir todavía", dijo. Por el momento, recomendó seguir sus canales y sus nuevas publicaciones: "Ver que tengo canciones mejores que Gata Only, que me conozcan más", dijo.

FUENTE: AP