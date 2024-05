El pintor Edgard Bernal afirma que Miami es parte de su corazón

La muestra, inaugurada el pasado 22 de abril, no solo contó con cuadros. Bernal realizó el diseño de unos bolsos confeccionados a mano con tela reciclada que brindó la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional de Colombia.

Fue una iniciativa del Cónsul General de Colombia en Miami, Edgar Adolfo Monroy Amado, y la funcionaria consular de Cultura, Mónica Trujillo.

Además, la exposición contó con la colaboración de Briggith Ripamonti, Directora de SOSWATER; María Camila Castellanos, Directora de ProColombia en EEUU; y los Servicios Sociales de la Policía Nacional de Colombia, liderados por el General William Salamanca, Director General de la Policía Nacional de Colombia y su esposa Yadira Portuondo de Salamanca.

“En esta exhibición el tema es el planeta Tierra, que goza de color y de diseño naturalmente. La intención es hacerle un homenaje”, apuntó Edgar Bernal. Y agregó: “Mi misión es resaltar esa belleza de color que muchas veces la gente no ve. Es decirle a la gente, mira, respetemos nuestra casa grande, el lugar donde nacimos. La naturaleza es el compendio de la paz, del conocimiento, de la comunicación”.

El cónsul Edgar Adolfo Monroy Amado indicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que “el Consulado no solamente se dedica a trámites y atender el relacionamiento de los ciudadanos con las instituciones colombianas, sino que con una ciudad como esta, con un dinamismo como el que tiene, la función tiene que ir un poco más allá. Procuramos ayudar a estas personas que producen lo que al final de los tiempos va a quedar, que es arte, para que sea difundido entre la mayor cantidad de personas, y más con mensajes tan importantes como este”.

Sobre el mensaje de la muestra de Bernal, puntualizó que “no debemos descuidarnos porque el planeta es la casa de todos, y si no la cuidamos no va a haber casa para nadie. Entonces el mensaje es claro, contundente, nos compete a todos”.

Y acotó: “Así como él ha tenido la oportunidad, procuramos que se extienda a la mayor cantidad de personas, no solo en la pintura, sino en la escritura, en el cine. La siguiente exposición será de fotografía”.

En respuesta a la acogida del consulado, Bernal señaló: “Soy nuevo en Miami, y Miami ya es parte de mi corazón”. Agradeció “tener la oportunidad de que ellos me hayan abierto un espacio es un honor, es una bienvenida”.

“Vengo del monte”

Sobre la tierra en que vivió hace 40 años, Engativá, explicó que es un pueblito cerca de Bogotá. Lo recuerda claramente: “Bogotá estaba circundada de pueblitos cuando yo era un niño. En Engativá pasé parte de mi infancia en una casa que mis padres heredaron. Esa vida fue “fascinante”. Es una vida de campo llena de paz, amor, naturaleza. Mi madre amaba la naturaleza, los animales, las plantas. Yo me siento campesino aunque nací en Bogotá. Para mí es un orgullo”.

Como relató: “Siempre viví rodeado de perros, gansos, gatos, vacas, caballos, y no los veía como animales, sino como parte de la familia. Una anécdota muy especial es que a la hora del almuerzo mamá ponía un plato de sopa gigante para los perros, pero venían también los gatos y los gansos. Era muy común ver esas escenas que muchas veces uno no les daba importancia. La enseñanza fue natural, éramos lo que vivíamos”.

“En mi familia eran amantes del arte, siempre estuvimos en un círculo social donde asistía la bohemia, nos llevaban a galerías, a teatros, a mi papá le gustaba tocar la guitarra, le gustaba la poesía. Mi madre era artesana porque tejía. Entonces siempre vivimos rodeados del concepto de que el arte es la sustancia de la vida”, declaró.

"Yo nací ayer, hace 1000 años", escribe Bernal en un poema que se afinca en sus raíces. "Vengo del monte, vengo del agua, de los ríos, de las fuentes y cascadas", añadió el artista.

Su apetito por las imágenes viene, en parte, gracias a su padre: “Mi papá me hizo el favor de regalarme una cámara de fotografía cuando yo tenía como 9 años. Él tenía una cámara Hasselblad y yo la sacaba para tomar fotos y jugar con ella, así que me regaló una. Me hizo el gran favor de volverme fotógrafo”.

Bernal estudió Bellas Artes en Colombia. Cuenta con una Licenciatura en publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia, y una Licenciatura en Comunicaciones de Medios de Hunter College, Nueva York, N.Y. También estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona, España y en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York.

Colores en libertad

La obra de Edgard Bernal se extiende entre lo figurativo y lo soñado, jugando con el expresionismo, el surrealismo y la abstracción. “Es una pintura impresionista con una intención surrealista abstracta”, subrayó el artista.

“Como hago fotografía y me gusta muchísimo el diseño puedes notar que la mayoría de mis cuadros tienen mucho color y mucho diseño. Es una pelea interna, pues cuando trato de crear un cuadro siempre tengo que darle preferencia a algo, pero al final dejo ir las emociones al frente”, destacó.

Muchas de sus pinturas y fotografías prevalecen en colecciones privadas en Colombia, España, Italia e Inglaterra; en Estados Unidos en las últimas dos décadas ha expuesto su trabajo en salones de arte de varias universidades y en los salones de galerías de los consulados de Argentina, México, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Ha realizado exhibiciones individuales en el Edificio de la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York en honor al día de la Independencia de Colombia; el Berkeley College en NY en celebración del mes de la Herencia Hispana; el museo Antoine Dutot en el Delaware Water Gap, Pennsylvania; Pocono Art Council, Stroudsburg Pennsylvania; Taller 5 Bogotá, Colombia.

Además, ha participado en exhibiciones colectivas en los 25to y 26to Art Expo Internacional en el Centro de convenciones Javits en NY; New Horizon Club Center en South Hampton NY; Galería de Arte Universidad de St. Johns; la Biblioteca Pública de NY, entre otros.

En la última década Bernal ha seguido trabajando como diseñador gráfico y de textiles para interiores y fundó la firma de diseño Bernal Visual Art. Después se asoció con otros diseñadores para crear otra firma de diseño: Linea Designers, Inc.

Puede encontrarlo en Instagram, en sus páginas bernalvisualart.com y lineadesigners.com o por el email [email protected]