Los 80 años de Julio Larraz, un pintor rodeado de sueños

La pieza Burn Out, The Story of Icarus, de Julio Larraz.

La pieza Late for Lunch at La Jarana Palace, de Julio Larraz.

La obra The Inexplicable Disappearance of the M.Y. Lower Matecumbe.

Organizar la exposición tomó casi dos años, dice Antonio Ascaso, director de la galería. No es para menos, se reúnen aquí más de 40 obras: óleos sobre tela, acuarelas sobre cartulina y esculturas. Para Antonio “es un verdadero honor, es un maestro del realismo, y un artista que tiene un sitial muy importante dentro de la plástica internacional”. Como indica, la galería lleva 12 años de trabajo con la obra de Larraz. Antonio reconoce además el trabajo de Ariel Larraz en la organización concienzuda de la exposición.

Sueños en el lienzo

Julio me cuenta que algunas de las pinturas que expone son recientes y que otras tienen unos dos años.

“¿Qué te llama más la atención?”, me pregunta. No puedo evitar decirle que la pieza Qué buscas es muy potente y aunque no haya una figura humana dice mucho sobre nosotros, sobre la inquietud, la búsqueda de conocimiento.

Obra Que buscas, de 2022. Cortesía/Ascaso Gallery La obra Qué buscas, de Julio Larraz. Cortesía/Ascaso Gallery

“Es una serie que empecé este año sobre los experimentos que se hacen hoy en día en el espacio, que son interesantísimos”, plantea. “Creo que la gente de este mundo quiere expandirse y crear polución en Marte y en la Luna”, dice entre risas. “Me interesa desde el punto de vista visual. Imagino que un extraterrestre se haría esa pregunta, ¿qué buscan ellos aquí?”, añade.

Larraz señala un misterioso barco que parece borrarse, como si el pasado le mordiera la popa. Se trata de la pieza The Inexplicable Disappearance of the M.Y. Lower Matecumbe. Me revela que esa imagen nació de un sueño que le perseguía de alguna manera. “No solamente lo soñé, sino que el sueño me perturbó porque era continuo, de esos sueños que se convierten en pesadillas, y tienes que levantarte y dibujarlo”, confiesa.

The Inexplicable Disappearance of the M.Y. Lower Matecumbe. Cortesía/Ascaso Gallery La obra The Inexplicable Disappearance of the M.Y. Lower Matecumbe. Cortesía/Ascaso Gallery

Tomamos un delicioso café y hablamos de escritores, pintores y sitios históricos. Aprovecho la comodidad de la charla para preguntarle de dónde sale esa energía creadora que le hace pararse frente al lienzo a sus 80 años. “Es una necesidad”, afirma, “es curiosidad, y es poder ver algo que has soñado, imaginado”.

En “80 Circunnavegaciones del Sol” hay espacios abiertos, irreales, figuras humanas, animales; vemos sobrecogedoras marinas, mitos revisitados y, sobre todo, mucho azul en sus múltiples matices y profundidades. Cómo no desvelarse con tantos personajes, y cómo no dejarse llevar por su fino tejido de humor que roza la crítica a veces.

Julio Larraz pinta para ver lo que sueña, y lo hace con esa libertad que, afirma, es la que propicia la creación.

Embed

Más sobre Julio Larraz

Julio Larraz (La Habana, 1944) es uno de los pintores contemporáneos más importantes de América Latina. Crea pinturas poderosas y oníricas que reflejan la influencia de pintores desde Velázquez hasta Sargent y Hopper, y artistas surrealistas como Dalí y Magritte.

La educación de Larraz estuvo marcada por la agitación política de su tierra natal. Su padre, un activista político, era propietario y editor de “La Discusión”, un destacado periódico de La Habana, mientras que su madre estudió Derecho antes de asumir la dirección de la publicación familiar. La agitación de la dictadura cubana en 1959 llevó a Larraz y su familia a buscar asilo en Estados Unidos cuando sólo tenía 16 años.

Al llegar a los Estados Unidos, Larraz canalizó sus experiencias en conmovedoras caricaturas políticas, que se publicaron en The Washington Post, Vogue y Time, entre otros. Larraz perfeccionó su oficio con la guía de su mentor, Burt Silverman, emergiendo como una luminaria en el mundo de la pintura.

El reconocimiento profesional de Larraz floreció con su primera exposición individual en la Pyramid Gallery de Washington, D.C. en 1971, y posteriormente exhibió su trabajo en galerías de Estados Unidos, Europa y América del Sur. Si bien obtuvo renombre principalmente como pintor, la incursión de Larraz en la escultura en la década de 1970 produjo piezas notables que han adornado espacios públicos y galerías de arte por igual.

A lo largo de su carrera, Larraz ha recibido un amplio reconocimiento, con sus obras expuestas en prestigiosas galerías y museos de todo el mundo. Ha recibido numerosos premios y honores, incluido el reconocimiento de la Academia Estadounidense de Artes y Letras y del Instituto Nacional de Artes y Letras de Nueva York, consolidando su estatus como un verdadero maestro del arte contemporáneo.

Ascaso Gallery, abierta de lunes a sábado, 11 am - 5 pm. 1325 NE, 1st Ave. Miami, FL, 33132. Contacto: 305.571.9410 [email protected]