Exponen en Miami obras de arte de la exclusiva Colección Rosa de la Cruz

Vale resaltar que entre las piezas se encuentra Star Gazer (1956), del artista mexicano Rufino Tamayo. Esta fue la primera obra que adquirieron para su colección, en 1988.

Ana Mendieta ocupa un lugar especial en la muestra, pues hay numerosas obras de la artista cubana, cuya experimentación con el cuerpo y la tierra fue centro de su discurso performativo.

Se trata de una oportunidad única para apreciar las obras de la colección, que estará en subasta en Christie's en mayo. Los interesados en asistir a la muestra en estos días necesitan pedir una cita a través del email [email protected]

Más sobre la Colección Rosa de la Cruz

Rosa y Carlos de la Cruz se conocieron en La Habana, Cuba, y en 1960, tras la llegada de Castro al poder, emigraron a Estados Unidos, donde se casaron pocos años después. Las familias de ambos tenían afinidad por la cultura y el arte, pues el abuelo de Rosa era arquitecto y la familia de Carlos coleccionaba arte.

A finales de la década de 1980, Rosa y Carlos de la Cruz comenzaron a coleccionar arte desde su hogar en Miami, el cual abrieron al público sólo con cita previa. Durante muchos años reunieron piezas de arte contemporáneo destacadas, como un gran número de pinturas alemanas de la posguerra.

De 2001 a 2007, Rosa fundó y presidió el Moore Space, una galería ubicada en el Design District. Posteriormente, Rosa y Carlos comenzaron a planificar y construir la actual Colección de la Cruz en la Calle 41, un museo de 30.000 pies cuadrados que abrió en 2009 y consta de más de mil objetos.

La Colección también ha organizado conferencias, becas educativas en Nueva York para estudiantes de secundaria, viajes educativos a Europa para estudiantes universitarios de la New World School of the Arts y talleres de verano para niños de primaria.