El chef Jonathan Kaiser persigue una estrella Michelin en serie de Apple TV

MIAMI.- Ya está en Apple TV la segunda temporada de Knife Edge: Chasing Michelin Stars, la aclamada docu-series donde un grupo de chefs, de diversas partes del mundo y gastronomías, compiten por llevarse una estrella Michelin

Rodada en 16 restaurantes y lugares tan variopintos como Brasil, Londres, Francia, Alemania, California y Florida, esta nueva entrega consta de 8 episodios donde veremos ganadores, perdedores, lágrimas y mucha adrenalina alrededor de las cocinas más selectas del mundo.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el chef Jonathan Kaiser por su participación en el tercer episodio de Knife Edge: Chasing Michelin Stars.

Nacido y criado en Hollywood, Florida, Kaiser ha trabajado en diferentes lugares alrededor de Estados Unidos como Chicago, Denver y Las Vegas, impregnando su impronta culinaria de múltiples influencias. El chef contó cómo fue su experiencia rodando esta nueva temporada de la serie, la dinámica de tener cámaras siguiéndolo a todos lados mientras trabaja con su equipo, la influencia multicultural de Florida en su cocina, y los retos de trabajar en un restaurante tan grande como Pier Sixty-Six.