El rock se alista para Festival Nuevas Bandas 2023

Pese a la crisis socioeconómica que vive el país Suramericano, este año la producción del evento logró activar los circuitos regionales (Los Andes, Oriente, Occidente, Centro y Región Capital) para seleccionar a los mejores proyectos musicales de cada localidad, quienes se reunirán este 5 de agosto.

"La principal limitante para el festival, realmente, ha sido la situación del país. La crisis económica nos ha afectado muchísimo y hemos tenido que hacer magia para poder -en esta coyuntura- hacer un evento de esta magnitud con entrada libre. Pero lo logramos", aseveró Allueva.

En ese sentido, esta edición contará con una tarima principal donde se presentarán todos los proyectos seleccionados, que estará animada por Alejandro Abal (Dj Incorrecto), acompañados por los jurados de este año: Juan Olmedillo (músico), Fidel Goa (productor musical), Félix Allueva y los periodistas Alejandro Adrian y Humberto Sánchez Amaya. En este mismo escenario también se podrá disfrutar de tres presentaciones especiales: Los Delorean, Capitán Mostacho -ambos ganadores en ediciones pasadas del festival- y Alto Pana, legendaria banda de rock que forma parte de la historia musical de Venezuela.

Tarimas alternativas

Adicionalmente, el público podrá vivir la experiencia con tarimas alternativas, repletas de música y proyectos originales. Las ONGs Provea y Redes Ayuda estarán encargadas de mostrar en su tarima los sonidos del reggae-punk actual, en este espacio recaudarán medicinas para el hospital JM de los Ríos, como parte de su estrategia Música por Medicinas.

Una segunda tarima alternativa compuesta por el área del Classic Metal y tendencias extremas, coordinada por el equipo de Classic Metal Fest, se activará para dar el momento más rockero del día.

Por otro lado, el festival contará con una nueva tarima destinada a cantautores, género que este año tuvo muchos inscritos; un espacio que servirá de vitrina para disfrutar de artistas destacados dentro de la escena como lo son Mike González, Aida Rojas, Nasso, Caribano y Frank Morón.

"Tuve la oportunidad de girar por todo el país y palpar de manera directa, tomar el pulso a la movida musical, y cada región tiene su tumbao (ritmo). Unos más modernos, otros más tradicionales, en algunos caso se mantiene un rock clásico, en otros la fusión y las nuevas tecnologías toman protagonismo, pero eso lo notarán ustedes en el Festival. La región central aumentó significativamente tanto en cantidad de grupos y calidad de algunas propuestas, a pesar de que los analistas socioculturales plantea el éxodo como una limitante en la producción artística y cultural en general, el proceso de inscripción del festival demuestra lo contrario, se mantiene la cantidad de bandas activas y la incorporación anual de nuevas propuesta. El empuje y la autogestión son características del movimiento, la tendencia es a la integración de géneros, ya no se percibe como una contradicción la colaboración de lo urbano con el rock y viceversa", detalló Allueva en la rueda de prensa.

Una tradición desde hace tres décadas

Como lo explicó el presidente de la Fundación Nuevas Bandas, este evento comenzó en el año 1991 con la intención de crear un espacio que funja de vitrina para los talentos emergentes del pop y del rock en Venezuela. Vitrina que ha mostrado sus frutos en las últimas tres décadas: Caramelos de Cianuro, Desorden Público y La Vida Boheme han sido resultado de ello.

"Nosotros comenzamos en el año 1991 con un teatro pequeño de no más de 400 butacas. El año pasado superamos las cinco mil personas y este año creo que vamos a aumentar la cantidad de asistencia; ahí, tienes una visión cuantitativa. Pero lo más importante no es lo cuantitativo sino lo cualitativo porque hemos logrado crear un espacio dirigido al pop y al rock nacional, que hace muchos años atrás no existía. Entonces, hay bandas que surgen del festival como La Vida Boheme, Viniloversus, Los Mesoneros, Caramelos de Cianuro, entre otras, que tienen su espacio propio y que de alguna manera este era el objetivo: crear la pasarela con las nuevas agrupaciones", explicó Félix Allueva.

Y en medio del constante crecimiento y éxito que ha tenido el Festival Nuevas Bandas, este 2023 se contará con seguridad, zonas de hidratación y gastronomía, así como exposiciones de arte, piezas artesanales, libros, discos, entre otros.

Asimismo, se presentará el proyecto Retrografía, iniciativa de Edgar JImenez -exintegrante de la banda Sentimiento Muerto- y Danel Sarmiento -de Desorden Público-, que darán un discurso gráfico de la movida musical de los años 80'. Todo un encuentro ideal para disfrutar en familia, entre amigos y vecinos.

El evento cuenta con el patrocinio de Movistar, Polar, Pepsi, Alcaldía de Chacao, Cultura Chacao, Centro Cultural Chacao, La Mega, Maqueta Uno, Lido Hotel y A&A.