El talento latino brilla en la New York Fashion Week

La Fashion Designers of Latin America celebra el espacio que la revista Vogue brinda al diseño latinoamericano en la New York Fashion Week 2025.

MIAMI.- El talento latino se impuso en la New York Fashion Week 2025 , una de las citas de moda más importantes de la industria. El evento, que tiene lugar hasta este 11 de febrero, ha sido escenario de la esencia y la diversidad cultural gracias a exponentes de la región.

La Fashion Designers of Latin America (Federación de Diseñadores de Latinoamérica - FDLA) anunció que Agatha Ruiz de la Prada, de España; Giannina Azar, de República Dominicana; Yirko Sivirich, de Perú; Carlos Pineda, de México; Pedro Juan Ramírez, de Colombia; Idol José, de Venezuela y Juan Carlos Collazos, de Puerto Rico, serían algunos de los creativos que mostrarían sus piezas.

Los mexicanos Patricio Campillo y Willy Chavarria también destacaron en la programación del evento; el primero con una colección inspirada en elementos naturales de México, y el segundo con una línea que mezclará la sastrería mexicana de la década de los 30 con la estética contemporánea, reseñó streetartlatam.com.

Nuevamente, los desfiles de la temporada Otoño/Invierno 2025 tuvieron lugar en diferentes locaciones. La inauguración de la FDLA se desarrolló en el Canoe Studios en el Starrett-Lehigh Building.

"La producción del evento está a cargo del FDLA Group Inc., bajo la dirección de Albania Rosario, una reconocida emprendedora y fundadora de múltiples negocios del sector de moda. Este año, la FDLA celebra 15 años promoviendo a diseñadores y marcas emergentes de América Latina, marcando una nueva era en la industria al brindar oportunidades a jóvenes talentos y nuevos creadores que buscan un lugar en el mercado internacional", informó la revista Fashion United.

Nuevos talentos

La Fashion Designers of Latin America también presentará en la categoría "Nuevas Promesas a Seguir" a los diseñadores Diseigo Borrero, de Puerto Rico y Alejandro Barzaga, de Cuba; quienes debutan en la cita neoyorkina.

"La FDLA reafirma su compromiso de ser una plataforma clave para la promoción del talento latinoamericano en la industria global de la moda, llevando lo mejor de nuestra región al corazón de la Gran Manzana", reza un comunicado de la organización.

Clausura

La Fashion Designers of Latin America clausura su décimo quinto aniversario el martes 11 de febrero con el encuentro INNSiDE by Meliá New York NOMAD, un evento en el que los apasionados de la moda podrán disfrutar de un meet & greet con los diseñadores que participaron en la gala.

En dicho espacio, se conversará sobre el Buy the Runway Showroom, una iniciativa creada por FDLA que permite a los asistentes adquirir prendas de los diseñadores y marcas latinoamericanas.