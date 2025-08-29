Hija de William Levy dedica conmovedor mensaje al actor por su cumpleaños

MIAMI.- Los problemas del pasado han quedado atrás. Así lo demuestran William Levy y su hija, Kailey, quienes pese a los desacuerdos que vivieron durante el 2024, tras la separación del actor de Elizabeth Gutiérrez, han seguido adelante, trabajando y fortaleciendo el vínculo que los une.

Este 29 de agosto, el galán cumple 45 años y con motivo de esta celebración la joven de 15 años compartió en Instagram una serie de fotografías junto a su progenitor con un emotivo mensaje.

"Feliz cumpleaños papi. Te amo con todo. Gracias por ser el mejor hombre y papá del mundo. Gracias por todo lo que has hecho, enseñado, dado, mostrado y por todo el amor que nos has dado a mí y a mi hermano. No estaría donde estoy hoy sin ti. Espero compartir muchas más risas y recuerdos contigo. ¡Los 45 nunca se han visto mejor!”, escribió la adolescente.

Por su parte, el intérprete respondió agradeciéndole por su amor.

"Mi niña hermosa. Gracias a ti por elegirme como tu papi. Eres mi princesa por siempre. Te amo mi amor”.

Debut actoral

Recientemente, el actor confirmó a People que su hija debutará en una película que el actor cubanoamericano comenzará a filmar en septiembre en España.

"Es un proyecto increíble, va a ser la continuación de una película que acabamos de hacer y es con mi hija. Poder compartir con ella el set por primera vez es algo por lo que estoy completamente emocionado; trabajar juntos va a ser muy lindo", agregó el intérprete de 44 años.

William Levy manifestó que la joven se encuentra emocionada y ya está estudiando las líneas de su personaje. No obstante, enfatizó que aún no ensaya con ella, pues su manera de trabajar es diferente

"Yo soy de los actores que no ensaya. Leo el guion una o dos veces quizás, hago mis lecturas chiquitas pero yo espero siempre a llegar al set porque si no le quitas la espontaneidad de las escenas y a mí me gusta ser muy espontáneo, me gusta improvisar y si hacemos eso va a quedar muy planeado".