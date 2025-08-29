viernes 29  de  agosto 2025
Selena Gómez comparte fotografías de despedida de soltera

Selena compartió un breve video con algunos momentos especiales, como un recibimiento con mariachis, paseos en yate y una cena en la playa con un camino de velas

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024.

La actriz estadounidense Selena Gómez asiste a la Gala Anual de Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter en el Beverly Hills Hotel en Beverly Hills, California, el 4 de diciembre de 2024. 

AFP/Michael Tran
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Selena Gómez inició el conteo regresivo para su boda con Benny Blanco con una despedida de soltera que celebró con algunas de sus amigas en Los Cabos, México. En Instagram, la actriz, cantante y empresaria, compartió algunas fotografías del inolvidable viaje.

Gómez disfrutó de unos días llenos de mar y diversión. En las imágenes se observa cómo se decoró la habitación con globos en forma de corazón blancos y las letras que conforman la palabra "Bride" (novia en inglés). También decoraron con la frase "Mrs. Levin" (señora Levin), haciendo alusión al apellido que adoptará una vez contraiga matrimonio.

La protagonista de Only Murders in the Building lució un bikini blanco y otro negro que dejaban ver su esbelta figura. También usó un vestido blanco de cuello halter con perlas y un velo de novia con el bordado "Bride to be" en una cena.

Celebración

Selena compartió un breve video con algunos momentos especiales, como un recibimiento con mariachis, paseos en yate y una cena en la playa con un camino de velas.

Entre las asistentes se encontraban Priscilla DeLeon, Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.

Taylor Swift, una de las amigas más íntimas de Selena, no estuvo presente. Se especula que por responsabilidades vinculados al lanzamiento del disco The Life of a Showgirl.

No obstante, las imágenes fueron publicadas apenas 48 horas después del anuncio del compromiso de Taylor y Travis Kelce, fotografías que Selena compartió en sus historias el mismo día felicitando a la pareja.

Por su parte, Benny Blanco también celebró junto a sus amigos en Las Vegas.

El productor musical, y 25 amigos, se hospedaron en el lujoso Wynn Resort y relajándose en un spa de la ciudad del juego.

