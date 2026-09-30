Clayton McCullough continuará como mánager de los Miami Marlins en 2027

El mánager de los Marlins de Miami, Clayton McCullough, durante un juego ante los Bravos de Atlanta, el 8 de agosto de 2025.

Los Miami Marlins mantendrán a Clayton McCullough como su mánager para la temporada 2027, confirmó este martes el presidente de operaciones de béisbol de la organización, Peter Bendix.

McCullough afrontará así su tercera temporada al frente de los Marlins, después de registrar un balance de 159-165 durante sus dos primeros años en el cargo.

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«Creo que Clayton mostró mucho crecimiento y mejoría, como suele ocurrir con muchas personas en su segundo año», declaró Bendix. El ejecutivo también destacó la comunicación del dirigente y su capacidad para establecer una buena cultura dentro del clubhouse.

McCullough fue contratado el 11 de noviembre de 2024 como el decimoséptimo mánager en la historia de los Marlins, poco después de conquistar la Serie Mundial como coach de primera base de los Los Angeles Dodgers.

En su primera temporada, Miami terminó con marca de 79-83 y se mantuvo en la pelea por la postemporada hasta la última semana. El equipo incluso tuvo una destacada racha después del Juego de Estrellas, aunque finalmente no consiguió avanzar a los playoffs.

Clayton McCullough, mánager de los Marlins de Miami AFP

La campaña 2026 comenzó de manera todavía más prometedora. Los Marlins llegaron al receso del Juego de Estrellas con récord de 52-45 y ocupaban una plaza de comodín de la Liga Nacional. Sin embargo, una racha de 12 derrotas consecutivas alrededor del receso terminó afectando sus posibilidades.

Miami cerró la temporada con marca de 80-82, prácticamente idéntica a la del año anterior, aunque consiguió por primera vez desde 2010 un diferencial de carreras positivo.

El equipo tuvo dificultades especialmente fuera de casa, donde terminó con récord de 33-48, y frente a conjuntos con récord ganador, contra los que registró una marca de 33-50.

McCullough también fue cuestionado por algunas decisiones durante los partidos. Una de las más comentadas ocurrió el 7 de abril contra los Cincinnati Reds, cuando retiró a Sandy Alcantara con un out en la novena entrada y Miami ganaba 2-0. Anthony Bender permitió que los dos corredores heredados anotaran y Cincinnati terminó imponiéndose en entradas extras.

Otro episodio ocurrió el 5 de julio contra los Athletics. Eury Pérez había lanzado siete entradas perfectas con ventaja de 8-0, pero no regresó para el octavo episodio. Lake Bachar permitió cinco carreras sin conseguir un out y Pete Fairbanks concedió otras tres en el noveno. Miami terminó ganando 9-8.

También hubo decisiones estratégicas que funcionaron. McCullough consiguió que Alcantara, Pérez y Janson Junk aceptaran realizar apariciones como relevistas entre sus aperturas durante el tramo final de la campaña. Los tres acumularon cinco actuaciones de este tipo y fueron efectivos.

«He podido anticiparme a las cosas antes de lo que podía hacerlo el año pasado», explicó McCullough. El mánager reconoció además que todavía tiene aspectos por mejorar de cara a su tercera temporada.

Con la confirmación de su continuidad, McCullough se convertirá en el mánager con mayor permanencia de los Marlins desde Don Mattingly, después de que Skip Schumaker dejara el cargo tras solamente dos temporadas.