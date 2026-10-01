Chucho Valdés celebra sus 85 años con un concierto de pura improvisación en Miami

MIAMI.- A pocos días de cumplir 85 años, Chucho Valdés regresa a los escenarios de Miami para celebrar una vida dedicada al piano y a la música. El legendario pianista cubano se presentará este sábado 3 de octubre en el Arsht Center, en un concierto que, según adelantó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, estará marcado por la espontaneidad y la improvisación.

“Vamos a hacer el concierto de celebración de los 85”, explicó Valdés, quien reveló que no habrá un ensayo convencional previo. Los músicos conocerán los 10 temas que forman parte del repertorio y dejarán que la música dicte el rumbo.

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“Todo lo que salga a partir de ahí es lo que sale sin premeditación en todo el concierto. Es pura imaginación, pura imaginación. No hay premeditación. Todo improvisado”, afirmó.

Entre los músicos que lo acompañarán la noche del sábado están el bajista John Patitucci, el trompetista Terence Blanchard, el saxofonista Joe Lovano, el percusionista Roberto Jr. Vizcaíno—a quien Valdés considera una figura notable de la música afrocubana— y el baterista Marcus Gilmore.

La presentación llega en un momento especial de la carrera del pianista, quien cumple 85 años el próximo 9 de octubre y celebra además siete décadas de trayectoria profesional. Valdés comenzó a tocar el piano a los tres años y recuerda sus primeros pasos profesionales junto a su padre, el legendario Bebo Valdés.

“Yo nunca he trabajado, yo siempre he hecho lo que más me gusta”, aseguró el músico, entre risas, al reflexionar sobre su extensa carrera.

El concierto también ocurre en medio de una nueva etapa artística con Uncut, su reciente álbum de piano solo, concebido como una síntesis de sus experiencias musicales y grabado sin cortes ni ediciones. Pero el cual no presentará esa noche.

“Ahí están todos los elementos que yo he llevado en mi camino, que he aprendido desde niño hasta hoy”, explicó sobre el disco, en el que confluyen el jazz, las raíces afrocubanas, la música clásica y otras influencias que han formado su lenguaje.

Sin embargo, será la música en vivo y la improvisación la protagonista de la celebración en Miami. Para Valdés, tocar ante el público de la ciudad tiene además un significado especial por la presencia tanto de aficionados estadounidenses al jazz como de la comunidad cubana que ha seguido su trayectoria durante décadas.

“Hay un público americano que conoce por supuesto su música y su género, pero hay un público cubano que desde Cuba siempre ha seguido la música y los festivales de jazz. Así que va a ser súper emocionante para mí, increíble”, comentó.

A sus 85 años, Valdés mantiene intacta la curiosidad que lo ha acompañado durante toda su carrera. “Yo sigo aprendiendo todos los días y practicando todo el tiempo”, afirmó.

Y para su cumpleaños, el deseo es sencillo: “Yo voy a pedir salud para poder seguir haciendo mi trabajo hasta que Dios diga”.