jueves 1  de  octubre 2026
MÚSICA

Chucho Valdés celebra sus 85 años con un concierto de pura improvisación en Miami

Chucho Valdés se presenta este sábado 3 de octubre en el Arsht Center acompañado por destacados músicos de jazz, en un concierto que celebra su trayectoria

Chucho Valdés actúa en el Starlite Festival en Marbella, España.&nbsp;

Chucho Valdés actúa en el Starlite Festival en Marbella, España. 

AFP
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- A pocos días de cumplir 85 años, Chucho Valdés regresa a los escenarios de Miami para celebrar una vida dedicada al piano y a la música. El legendario pianista cubano se presentará este sábado 3 de octubre en el Arsht Center, en un concierto que, según adelantó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, estará marcado por la espontaneidad y la improvisación.

“Vamos a hacer el concierto de celebración de los 85”, explicó Valdés, quien reveló que no habrá un ensayo convencional previo. Los músicos conocerán los 10 temas que forman parte del repertorio y dejarán que la música dicte el rumbo.

Lee además
La soprano Lucía Iglesias García y la mezzosoprano Yasmín Forastiero. video
MÚSICA

El Teatro Real de Madrid trae a Miami el talento de sus nuevas generaciones
Naomi Campbell asiste a un evento de Victorias Secret durante la Semana de la Moda de Nueva York, para celebrar el tour 2023 del show de Victorias Secret. La historia de vida de Campbell es una de las que aborda la serie Las Supermodelos, de Apple TV. 
JUSTICIA

Anulan prohibición a Naomi Campbell para ejercer como administradora de organización benéfica

“Todo lo que salga a partir de ahí es lo que sale sin premeditación en todo el concierto. Es pura imaginación, pura imaginación. No hay premeditación. Todo improvisado”, afirmó.

Entre los músicos que lo acompañarán la noche del sábado están el bajista John Patitucci, el trompetista Terence Blanchard, el saxofonista Joe Lovano, el percusionista Roberto Jr. Vizcaíno—a quien Valdés considera una figura notable de la música afrocubana— y el baterista Marcus Gilmore.

La presentación llega en un momento especial de la carrera del pianista, quien cumple 85 años el próximo 9 de octubre y celebra además siete décadas de trayectoria profesional. Valdés comenzó a tocar el piano a los tres años y recuerda sus primeros pasos profesionales junto a su padre, el legendario Bebo Valdés.

“Yo nunca he trabajado, yo siempre he hecho lo que más me gusta”, aseguró el músico, entre risas, al reflexionar sobre su extensa carrera.

El concierto también ocurre en medio de una nueva etapa artística con Uncut, su reciente álbum de piano solo, concebido como una síntesis de sus experiencias musicales y grabado sin cortes ni ediciones. Pero el cual no presentará esa noche.

“Ahí están todos los elementos que yo he llevado en mi camino, que he aprendido desde niño hasta hoy”, explicó sobre el disco, en el que confluyen el jazz, las raíces afrocubanas, la música clásica y otras influencias que han formado su lenguaje.

Sin embargo, será la música en vivo y la improvisación la protagonista de la celebración en Miami. Para Valdés, tocar ante el público de la ciudad tiene además un significado especial por la presencia tanto de aficionados estadounidenses al jazz como de la comunidad cubana que ha seguido su trayectoria durante décadas.

“Hay un público americano que conoce por supuesto su música y su género, pero hay un público cubano que desde Cuba siempre ha seguido la música y los festivales de jazz. Así que va a ser súper emocionante para mí, increíble”, comentó.

A sus 85 años, Valdés mantiene intacta la curiosidad que lo ha acompañado durante toda su carrera. “Yo sigo aprendiendo todos los días y practicando todo el tiempo”, afirmó.

Y para su cumpleaños, el deseo es sencillo: “Yo voy a pedir salud para poder seguir haciendo mi trabajo hasta que Dios diga”.

Temas
Te puede interesar

Lena Burke estrena el videoclip de la canción "Veo Veo"

Revelan que artistas judíos son excluidos de principales sectores culturales de EEUU

Liliana Morillo desata las críticas al hablar de migrantes detenidos por ICE

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026. video
RECUENTO

Un análisis del historial de derechos humanos de Cuba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 
ELECCIONES

El Salvador convoca a las elecciones de 2027, en las Bukele buscará un tercer mandato

El Subaru Trailseeker 2026 demuestra que un vehículo eléctrico no tiene que renunciar a la personalidad aventurera que caracteriza a Subaru
AUTOMOVIL

Subaru Trailseeker

La representante estatal Angie Nixon, candidata demócrata al Senado de EEUU, y la senadora Annette Taddeo, aspirante a directora de Finanzas de Florida (CFO) denuncian las políticas contra la inmigración de Trump. 
INMIGRACIÓN

Angie Nixon y Annette Taddeo condenan abusos migratorios de ICE en Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
POLÍTICA

Trump define: Recuperación económica debe anteceder a transición política y elecciones en Venezuela

Por Valeria Montero
Anna Bensi a su salida del tribunal ofreció detalles del juicio en la que la culparon junto a su madre.
REPRESIÓN JUDICIAL

Régimen cubano condena a Anna Bensi y su madre a dos años de limitación de libertad

La Liga Antidifamación (ADL) presenta el informe State of the Arts: Advancing Jewish Inclusion in Arts, Entertainment and Culture.
POLÉMICA

Revelan que artistas judíos son excluidos de principales sectores culturales de EEUU

Una calle parcialmente inundada en Miami Beach
TOME PRECAUCIONES

Lluvias y mareas todavía elevadas mantienen riesgo de inundaciones en el sur de Florida

Vista aérea de Wynwood Walls, Miami. 
EDUCACIÓN

Miami recibe la mayor donación filantrópica de la historia para un campus universitario