domingo 18  de  octubre 2026
terror

El terror por las arañas llega a las salas de cine en "Crawlers"

Entrevista a la actriz Melina Matthews y al director Ángel Gómez Hernández por el estreno en cartelera de "Crawlers", la nueva apuesta por el terror de Roadside Attractions

Crawlers despertará la aracnofobia y la claustrofobia del público de principio a fin.&nbsp;

Crawlers despertará la aracnofobia y la claustrofobia del público de principio a fin. 

Cortesía/ Roadside Attractions
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en cartelera el largometraje de terror Crawlers. Ambientada en un edificio antiguo y en pésimas condiciones, la película presenta a Serena (Matilda Lutz), una conserje que intenta realizar su trabajo mientras debe lidiar con la ira y frustración de los inquilinos a los que atiende.

Siendo la cara visible del dueño de la propiedad, Serena hace su trabajo con las uñas, recibiendo constantemente malos tratos y vejaciones de una serie de personajes excéntricos que, en pocos segundos, ya se vuelven odiosos para la audiencia. Luego de una misteriosa muerte, el edificio es puesto en cuarentena y varios inquilinos quedan atrapados dentro de él sin imaginarse que lo que acecha en la sombras no es un virus sino miles de arañas asesinas. Es así como, a regañadientes, todos deberán unir fuerzas para hacerle frente a una amenaza que parece imposible de vencer.

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Con motivo del estreno de Crawlers, DIARIO LAS conversó con la actriz Melina Matthews (The Beloved, La habitación de al lado, Day One) y el director Ángel Gómez Hernández, quienes recordaron su experiencia durante el rodaje encerrados por casi un mes dentro de un edificio, las complejidades de trabajar con arañas reales y efectos especiales en la puesta en escena

También reflexionaron sobre cómo la película cambió su relación con los arácnidos, y comentaron acerca de la particular mezcla de terror, comedia y acción que posee la película.

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