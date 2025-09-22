El venezolano Danny Pryp lanza “Miami”, un reggaetón fresco y atrevido

Tras el éxito de su primer álbum Vida Reloaded, Danny Pryp sorprende con un tema que combina los beats clásicos del reggaetón con toques modernos

MIAMI.- El artista venezolano de ascendencia ucraniana y española, Danny Pryp, regresa con un nuevo lanzamiento que promete conquistar a sus seguidores. Su más reciente sencillo, Miami, es un reggaetón coqueto e insinuante que celebra tanto la esencia del género como la vibrante energía de la ciudad del sol.

Tras el éxito de su primer álbum Vida Reloaded, Danny Pryp sorprende con un tema que combina los beats clásicos del reggaetón con toques modernos, logrando una fusión que atrapa desde el primer compás y contagia al público con su ritmo.

Con una trayectoria musical diversa que abarca desde la música clásica y la ópera hasta géneros tropicales como Afrobeat y Dembow, Danny Pryp demuestra su capacidad de reinventar el reggaetón, ofreciendo un tema fresco, global y lleno de sensualidad.

Sobre Miami

“Miami es sexy, sassy, ligera y divertida, con referencias graciosas a otros artistas del reggaetón que le dan picante al tema. Además, celebra la cultura pop de Miami, esa vibra única de fiesta, glamour y libertad que la convierte en un lugar icónico. Es un reggaetón fresco y global que invita a gozar y a sentirse parte de esa energía”, comenta el artista.

Miami, compuesto por Rafael Henao Maelh y producido por Manuel Palacio Nolo bajo el sello Human Productions, narra la historia de una mujer apasionada y libre. Su videoclip, filmado en Bogotá, fue dirigido y producido por Danny Pryp y Yeimy Reina, con dirección de fotografía de Nicolás Romero Herrera. La producción cuenta con la participación de la actriz y modelo Katerin Beltrán, mientras que el maquillaje y el styling estuvieron a cargo de Oriana Rivas Reina.

Con este lanzamiento, Danny Pryp reafirma su amor por las calles de Miami y por la magia y sensualidad de la ciudad del sol. Miami ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, listo para que sus seguidores disfruten de su ritmo y energía.