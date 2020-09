Elena Anaya, "la peor actriz" según Woody Allen

En una entrevista con el presentador Andreu Buenafuente, la intérprete de 45 años de edad manifestó que durante el rodaje de la película, hubo algunos días en los que Woody la hizo sentir hundida con sus fuertes críticas.

"Sí, sí, es duro. A mí me hundió muchos días. Lo respeto, seguiría trabajando con él si me llamase, me parece un excelente director, un maestro, un mito del cine, un genio. Pero un día me dijo: 'Es horrible. No me creo nada de lo que estás haciendo, eres la peor actriz de la historia del cine'. Tenía una taza de porcelana en la mano y fue en ese momento cuando empezó a temblarme la mano", expresó Elena Anaya en el programa español Late Motiv.

Tras la declaración, la actriz le recalcó a Buenafuente que las declaraciones no fueron una broma. "Y no era en broma, porque me lo dijo muchos otros días", dijo.

"Luego venía su productora, Helen y me decía: 'No te preocupes, la última vez que dijo eso, ¿sabes a quién se lo dijo...?'. Pues imagínate, a algunos de los actores más grandes del mundo. Eso era como un premio de consolación, con lo cual llegaba a casa un poco desolada, cogiendo aliento para el día siguiente, para intentar hacerlo lo mejor posible", agregó Anaya.

Embed Se agradece la sinceridad de Elena Anaya al contar qué supone a veces trabajar para un director de la magnitud de Woody Allen. pic.twitter.com/UiEALHfUdL — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) September 22, 2020

Con 25 años de experiencia, Elena Anaya ha participado en diversas películas y series. En 2011 ganó el premio Goya (los Oscar de España) a la mejor actriz por su interpretación en La piel que habito, del cineasta Pedro Almodóvar.