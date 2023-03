Elenco de "John Wick" recuerda a Lance Reddick

OBITUARIO Muere el actor Lance Reddick de "The Wire" y "John Wick"

Parte del elenco que trabajó en la película usaron lazos azules para honrar a quien fue un prolífico actor de carácter con papeles destacados en The Wire, Oz y la franquicia cinematográfica de John Wick.

“Solo estar en su luz y tener la oportunidad de trabajar con él, lo apreciaré por el resto de mi vida”, dijo Reeves. “Tenía tanta pasión por su trabajo y su oficio. Era amable. Tenía dignidad y presencia”.

Reddick, de 60 años, murió el viernes, 17 de marzo, en Los Ángeles por causas naturales, dijo su publicista Mia Hansen. No se proporcionaron más detalles.

actor Lance Reddick-AP.jpg El actor Lance Reddick en el estreno de White House Down en Nueva York el 25 de junio de 2013. AP/Evan Agostini/Invision/Archivo

Muchos han rendido homenaje al actor, cuyos papeles lo convirtieron en un astro querido y reconocible de la televisión y el cine. Interpretó a Caronte, el conserje del Hotel Continental quien tiene aprecio por Wick, un asesino interpretado por Reeves. La última entrega de la saga se estrena el 24 de marzo.

“Él es la bondad de esta película. Era como, en muchos sentidos, el corazón de la película porque su personaje amaba a John Wick”, dijo Fishburne.

“Siempre es difícil cuando pierdes a alguien a quien amas mucho... pero también estás increíblemente agradecido por el tiempo que pasamos juntos. Tuvimos la suerte de trabajar con Lance desde el comienzo de la franquicia John Wick. Han pasado casi 10 años”, dijo el director Chad Stahelski. “Realmente desearía que pudiera estar con nosotros esta noche, pero, ya sabes, la vida. Somos muy afortunados de haberlo conocido. Y es un gran hombre, un gran artista, un gran ser humano, un gran amigo”.

Shamier Anderson, quien se integra a la historia de Wick, recordó cómo Reddick se tomó su tiempo para dedicarle palabras amables en el set.

“Crecí viendo a Lance Reddick. Es un momento agridulce porque definitivamente fue uno de mis héroes cuando crecí como actor, como actor afroamericano”, dijo Anderson. “Y aunque no compartimos tiempo juntos en la pantalla en esta película, compartimos tiempo fuera de cámara y él era una persona muy amable y honesta cuando me conoció por primera vez”. “Me dijo: ‘Shamier, eres increíble, amo tu trabajo’ y como que eso me derritió”.

FUENTE: AP