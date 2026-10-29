Palola debuta en el cine con Desire, tema oficial de «El Nuevo Pez que fuma»

La cantautora venezolana Palola presenta su nuevo sencillo Desire, canción que forma parte de la banda sonora oficial de la nueva versión cinematográfica de El nuevo pez que fuma, largometraje que además sirve de marco para su debut en la actuación.

Esta producción cinematográfica, dirigida y coescrita por Luis Fernández a partir de la obra original de Román Chalbaud y José Ignacio Cabrujas, opta a la nominación como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya tras ser seleccionada por la Academia Venezolana de Cine. La obra plantea una reinterpretación bajo la técnica de "cine dentro del cine" y cuenta con un elenco encabezado por Mimí Lazo, Jorge Reyes, Fran Berenguer y Carlota Sosa.

Con un sonido fresco y una letra escrita en inglés, la canción nació de forma espontánea durante una sesión de guitarra de la artista. Esos acordes iniciales captaron la atención del equipo de dirección encabezado por Fernández y Lazo, quienes decidieron incorporar la pieza a la historia.

La producción y el trabajo de estudio se realizaron de la mano de Mario Spinali y Daniel Mellado, de Trilogy Studios, en un proceso de búsqueda que tomó más de un año para definir el estilo de la cantante en este idioma.

"Quería que Desire se sintiera ligera y divertida, aunque la letra habla de ese momento en el que estás con alguien y no sabes muy bien qué son. En la película la canción suena dentro de una escena más bien nostálgica, lo que le da un matiz distinto y acompaña la carga emocional de ese momento", comenta la joven cantautora.

Primer paso en la actuación

En el terreno actoral, Palola se suma al reparto interpretando a Texas, una joven estadounidense radicada en el país que atraviesa la distancia y la nostalgia por su familia. La oportunidad de integrarse al proyecto llegó tras la invitación de la dirección y el impulso de su entorno cercano.

"Al principio me daba mucho miedo porque era algo nuevo para mí, pero las ganas de aprender pudieron más. Ver de cerca la disciplina de los actores y la logística detrás de cada escena fue una experiencia increíble", añade la intérprete.

El estreno de Desire acompaña la llegada de la película a las salas de cine. A la par de este lanzamiento, Palola trabaja en la producción de un EP de cinco canciones y afianza su agenda de presentaciones en vivo para el cierre de año, que incluye participaciones en el Miami Food Festival el 15 de noviembre y en la ceremonia de los Premios TDO USA el 10 de diciembre venidero.

Desde el 16 de octubre, Desire está disponible en las principales plataformas musicales: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer y Amazon Music.