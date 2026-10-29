Muere Sir Patrick Stewart, legendario actor de "Star Trek" y "X-Men"

Entre sus roles más memorables destacan el del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el del profesor Charles Xavier en la franquicia X-Men.

Patrick Stewart, el actor británico que aportó un toque shakespeariano al cine de ciencia ficción, murió a sus 86 años tras «una breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy», anunció Kelly Bush Novak, su representante.

Mediante un comunicado oficial, Bush Novak explicó que Stewart partió rodeado de sus allegados entre notas musicales, rezos y emotivos recuerdos, subrayando la profunda cercanía que cultivó con quienes compartieron su trayectoria.

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“Siempre atesoraremos la paz y la serenidad que se reflejaban en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invisible”, decía el comunicado.

Del Lincoln Theatre al Enterprise

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Descubrió su pasión por la actuación a una edad temprana y, tras formarse en la Bristol Old Vic Theatre School, se unió a la Royal Shakespeare Company en 1966.

Su carrera alcanzó un hito en 1987 cuando fue elegido para interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación. La serie duró siete temporadas y lo impulsó al estrellato.

Entre sus roles más memorables también destaca el Profesor Charles Xavier en la saga X-Men. La caracterización que hizo del célebre mutante y guía espiritual se convirtió en un pilar indispensable de la saga, dejando su impronta en entregas clave como X2, X-Men: Días del futuro pasado, Logan y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Para los seguidores de la franquicia Marvel, la despedida de Patrick Stewart es aún más significativa. Su participación en Avengers: Doomsday se convertirá en el capítulo final para su papel como Charles Xavier, una interpretación que marcó a varias generaciones de espectadores.

Su contribución a las artes escénicas fue galardonada en 2010 por la reina Isabel II, quien lo nombró caballero del Imperio británico. Años más tarde, el intérprete repasó los hitos de su biografía personal y profesional en su libro autobiográfico de 2023, Making It So, una obra donde desgranó anécdotas de su niñez y su paso por la industria audiovisual.