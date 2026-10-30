viernes 30  de  octubre 2026
PLATAFORMAS

Serie sobre la banda Timbiriche aborda el precio de la fama

Entrevista a los actores Macarena García, Iker Solano y Luis de la Rosa por el estreno en ViX la serie Timbiriche, que narra el camino al éxito de la afamada banda mexicana

Timbiriche muestra una nueva cara de la famosa banda de pop que cambió la historia de México.

Timbiriche muestra una nueva cara de la famosa banda de pop que cambió la historia de México.

Cortesía/ ViX
Diario las Américas | LUIS BOND
Por LUIS BOND

MIAMI.- Ya está en Vix la serie Timbiriche. Conformada por 8 episodios, este bio-pic retrata el éxito y las vicisitudes que atravesó la famosa banda mexicana de pop que tuvo su auge en la década de los 80.

A través de un caleidoscopio de personajes variopintos, sus relaciones interpersonales y profesionales, Timbiriche explora el precio que hay que pagar por la fama desde muy temprana edad, la inocencia de los jóvenes artistas en contraposición a los intereses de las disqueras, el ritmo de trabajo inhumano y el impulso titánico de la industria que exige más y más de los nuevos talentos.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Macarena García (Sasha), Iker Solano (Diego ) y Luis de la Rosa (Erik) por su participación dándole vida a los integrantes principales de la banda Timbiriche en la serie. El trío protagónico nos contó cómo fue el proceso de encarnar a sus personajes, los retos de cantar y bailar en el escenario, lo emocionante de participar en un proyecto tan grande como este, el trabajo impecable del diseño de producción, el feedback que han recibido de los espectadores y sus aspiraciones de reavivar el interés por la música de la banda para así crear puentes entre generaciones.

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