Serie sobre la banda Timbiriche aborda el precio de la fama

MIAMI.- Ya está en Vix la serie Timbiriche. Conformada por 8 episodios, este bio-pic retrata el éxito y las vicisitudes que atravesó la famosa banda mexicana de pop que tuvo su auge en la década de los 80.
Entrevista a los actores Macarena García, Iker Solano y Luis de la Rosa por el estreno en ViX la serie Timbiriche, que narra el camino al éxito de la afamada banda mexicana
MIAMI.- Ya está en Vix la serie Timbiriche. Conformada por 8 episodios, este bio-pic retrata el éxito y las vicisitudes que atravesó la famosa banda mexicana de pop que tuvo su auge en la década de los 80.
A través de un caleidoscopio de personajes variopintos, sus relaciones interpersonales y profesionales, Timbiriche explora el precio que hay que pagar por la fama desde muy temprana edad, la inocencia de los jóvenes artistas en contraposición a los intereses de las disqueras, el ritmo de trabajo inhumano y el impulso titánico de la industria que exige más y más de los nuevos talentos.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Macarena García (Sasha), Iker Solano (Diego ) y Luis de la Rosa (Erik) por su participación dándole vida a los integrantes principales de la banda Timbiriche en la serie. El trío protagónico nos contó cómo fue el proceso de encarnar a sus personajes, los retos de cantar y bailar en el escenario, lo emocionante de participar en un proyecto tan grande como este, el trabajo impecable del diseño de producción, el feedback que han recibido de los espectadores y sus aspiraciones de reavivar el interés por la música de la banda para así crear puentes entre generaciones.