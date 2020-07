Ellen DeGeneres pide disculpas a su personal de trabajo

En una declaración separada, el estudio de Warner Bros. dijo que los "hallazgos principales" de la investigación revelaron lo que llamó algunos defectos en la gestión diaria del programa.

El memorándum de DeGeneres y la investigación de la empresa matriz del estudio siguieron un informe de BuzzFeed News en el que un empleado actual y 10 exempleados se quejaron de problemas que incluyen ser despedidos después de tomar un permiso médico o de duelo. Una trabajadora indicó que se fue debido a los comentarios sobre su raza.

"La mayoría de las quejas estaban vinculadas a productores ejecutivos y gerentes senior", dijo BuzzFeed News, pero un exempleado expresó que DeGeneres debe asumir una mayor responsabilidad por el entorno laboral. Las personas que hicieron las acusaciones no fueron identificadas.

Las quejas contrastan marcadamente con el optimista tenor del programa y el comportamiento público y las exhortaciones de DeGeneres para que las personas sean amables y atentas.

En su declaración, Warner Bros. declaró que él y DeGeneres toman muy en serio las acusaciones sobre la "cultura del lugar de trabajo" del programa y que su empresa matriz está tratando de determinar la validez de las acusaciones informadas públicamente y entender el funcionamiento diario del programa.

"Como resultado, WarnerMedia entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores sobre el medio ambiente en The Ellen DeGeneres Show.... Y aunque no todas las acusaciones fueron corroboradas, estamos decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con la gestión diaria del programa".

"Se están tomando medidas para realizar varios cambios de personal e implementar otros pasos", dijo el estudio, sin citar detalles. La investigación interna fue reportada por primera vez por Variety.

DeGeneres escribió que tiene una "profunda compasión" por las personas que son tratadas injustamente o no se les tiene en cuenta. Eso proviene de alguien que ha sido juzgado por "quién soy", dijo DeGeneres, quien detalló el precio que pagó por ser abiertamente gay.

"Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y dependía de otros para hacer su trabajo, ya que sabían que quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder", dijo en el memorando.