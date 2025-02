Elton John estrena nuevo álbum en abril

El álbum, llamado Who Believes in Angels? (¿Quién cree en los ángeles?) es una colaboración con la cantante estadounidense Brandi Carlile y está coescrito por Bernie Taupin, quien trabaja con él desde hace décadas.

CELEBRIDADES Elton John reflexiona sobre su carrera en el estreno del documental "Never Too Late"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elton John (@eltonjohn)

El álbum más duro de Elton John

El cantante de 77 años lo describió como uno de las más duros que ha hecho. Fue escrito y grabado en 20 días en octubre de 2023 en el estudio Sunset Sound en Los Ángeles, poco después del final de la gira de despedida.

El álbum será publicado por Island EMI Records el 4 de abril.

"Me ha dado un lugar donde sé que puedo seguir adelante. Who Believes in Angels? es como entrar en otra era y estoy abriendo la puerta para entrar al futuro", dijo John en Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elton John (@eltonjohn)

El anuncio se produce dos meses después de que la estrella, autor de éxitos como Rocket Man, revelara que una infección ocular le ha afectado gravemente la vista.

En enero Elton John logró su noveno álbum número uno en el Reino Unido con Diamonds, un recopilatorio de sus grandes éxitos.

FUENTE: AFP