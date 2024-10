Elton John reflexiona sobre su carrera en el estreno del documental "Never Too Late"

MIAMI.- Elton John asistió al estreno en Estados Unidos del documental Elton John: Never Too Late en cual se llevó a cabo en el Festival de Cine de Nueva York . El cantante británico estuvo acompañado por su esposo David Furnish, quien codirigió la pieza junto a RJ Cutler.

"Mientras se despide de sus fans en una despedida histórica como ninguna otra, viaja en el tiempo a sus humildes comienzos como un músico en apuros que debe superar la adversidad, el abuso y la adicción para convertirse en el ícono que es hoy", reza la sinopsis oficial del filme que se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Durante la cita, Elton John sorprendió a los invitados con una actuación en la que interpretó varias de sus icónicas canciones, entre ellas Tiny Dancer, reseñó People.

Reflexión

Posteriormente, el artista emitió un emotivo discurso en el que reflexionó sobre sus inicios en la música y cómo a lo largo de los años ha podido tener una vida maravillosa.

"Siempre ha habido música en los buenos y malos momentos. Siempre he dependido de la música para salir adelante. Incluso cuando estaba en mis momentos más oscuros, seguí tocando música, seguí grabando música, así que tengo que darle las gracias a la música por ser la inspiración más increíble para mí durante toda mi vida".

El intérprete recordó que en sus primeros años, cuando veía a la gente corear sus canciones y comprar sus discos, sentía que había alcanzado su meta. "Fue maravilloso. Era todo lo que quería".

No obstante, también abordó un oscuro capítulo de su vida, resaltando que tras dejar los vicios encontró lo que le hacía falta: "En 1990, dejé de beber y, cuando eso sucedió, comencé a comprender lo que faltaba en mi vida: humildad, gratitud y fe. Tenía que construir una base. Sí, la música es maravillosa. La fama es maravillosa. Pero no me satisfacía. Me faltaba algo. Así que, finalmente, encontré la felicidad y la dicha completas y absolutas cuando conocí a David y tuve a mis hijos".

Elton concluyó destacando que actualmente se siente realmente dichoso y feliz.

"Nunca había sentido tanta felicidad como ahora. Tengo 77 años y he hecho todo lo que había que hacer".