Elton John pierde parte de la visión en un ojo por infección

"Durante el verano, he estado lidiando con una infección ocular grave que desafortunadamente me ha dejado con una visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la visibilidad vuelva al ojo impactado", escribió el artista de 77 años en Instagram.

"Estoy muy agradecido por el excelente equipo de médicos, enfermeras y mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. He pasado tranquilamente el verano recuperándome en casa y me siento positivo sobre el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora. Con amor y gratitud, Elton John", finalizó el intérprete de Rocket Man.

Mensajes a Elton John

Tras dar a conocer la noticia, diversas personalidades del espectáculo enviaron mensajes de apoyo al cantante.

"Cubos de amor de Kay, yo y los niños", escribió el guitarrista Davey Johnstone.

"De tu nueva familia Tammy Faye, en Nueva York", comentó el actor Michael Cerveris, al añadir emojis de corazones al mensaje.

"Vuelve a la pista, buen amigo", expresó el letrista y poeta Bernie Taupin.

Actualmente, Elton John está alejado de los escenarios. El 8 de julio de 2023 el artista ofreció su último concierto en Estocolmo como parte de la gira de despedida Farewell Yellow Brick Road.

"Saben cuánto me gusta tocar en vivo. Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir y ustedes han sido absolutamente magníficos", declaró la estrella en ese momento ante el público que abarrotó el estadio Tele2 Arena.