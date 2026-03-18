Emilio Estefan desmiente rumores sobre problemas de salud: "Yo estoy vivito y coleando"

Emilio Estefan asiste al evento Haute Living junto a Ikonic Yachts, Atlas, Santa Teresa 1796 y Bacardi Reserva Ocho, celebrando a Emilio y Gloria Estefan en Five Park Miami Beach el 29 de abril de 2025 en Miami Beach, Florida.

MIAMI.- El mundo del entretenimiento latino vivió momentos de tensión tras la viralización de un rumor que aseguraba el fallecimiento del icónico productor Emilio Estefan . La noticia falsa corrió como pólvora en redes sociales, provocando una oleada de mensajes de condolencias y confusión entre sus seguidores y colegas de la industria.

Ante el caos digital, el propio Estefan decidió tomar las riendas de la situación. A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, el magnate de la música aclaró su estado de salud con la energía y el carisma que lo caracterizan, enviando un mensaje directo a quienes difundieron la desinformación.

"¡Yo estoy vivito y coleando! No crean todas las cosas que salen en internet a veces; desafortunadamente, no miden las consecuencias y dicen cosas que NO son ciertas. Gracias de corazón a todos los que me han llamado", escribió.

Agregó que se encuentra en perfectas condiciones, "mejor que nunca", y que continúa haciendo mucha música, enfocado en nuevos proyectos y en la producción de uno de sus álbumes más importantes: America 250.

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Legado e influencia

La rapidez con la que se propagó el rumor es un reflejo del peso que tiene el nombre de Emilio Estefan en la cultura global. Con más de 30 millones de discos vendidos y una vitrina llena de premios Grammy, Estefan se considera pionero del "sonido de Miami" y el hombre que abrió las puertas del mercado anglosajón para los artistas latinos.

Su influencia trasciende la consola de grabación, consolidándose como un mentor y visionario empresarial.

Actualmente, su vitalidad queda demostrada con su liderazgo en America 250, un ambicioso proyecto musical que celebra el espíritu del país y reafirma que, a pesar de las noticias falsas, el productor sigue siendo una pieza fundamental e imparable del motor creativo actual.