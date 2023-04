"Emily en París" genera flujo de fans en emblemática plaza

PLATAFORMAS Elenco de "Emily in París" presenta 3era temporada

Ahí es donde el personaje ficticio de Emily Cooper, una estadounidense veinteañera interpretada por Lily Collins, vive, cena y saborea creaciones de la panadería local.

La atención recién surgida puede ser disruptiva para las personas que realmente viven y trabajan aquí, pero el espectáculo también está encendiendo una nueva pasión por París, e incluso el grafiti anti-Emily se ha convertido en parte de la atracción.

La comedia romántica, cuya tercera temporada se estrenó en diciembre, narra las aventuras y desventuras de Emily en su carrera y vida amorosa en París.

En un día soleado entre semana, la plaza se llena de turistas de Estados Unidos y otros países más lejanos, que toman fotos, videos y selfies.

Todo está aquí: el edificio de apartamentos de Emily en 1 Place de d’Estrapade, donde vive junto a uno de sus galanes, Gabriel. El restaurante donde Gabriel, interpretado por el actor francés Lucas Bravo, es chef. Y, por supuesto, la panadería que ella ama.

La bailarina Riskya Octaviana de Yakarta, Indonesia, vino directamente a París después de presentarse en Alemania por lo mucho que le gusta la serie. Después de dar vueltas en la plaza, al estilo de Emily, dijo: “Emily es mi gran amiga”.

Elizabeth y Ruben Mercado celebraron su 25 aniversario de bodas en París y visitaron el barrio de Emily como parte de su viaje. Elizabeth Mercado dijo que se preparó viendo el programa en exceso justo antes de que fueran.

“Hemos estado tratando de practicar un poquito de francés que aprendimos con el programa”, dijo.

Los turistas se detienen a comer bocadillos en Boulangerie Moderne, la panadería moderna que aparece en la serie. El flujo de turistas ha impulsado las ganancias, reconoce el propietario Thierry Rabineau.

Place de d'Estrapade-AP.jpg Personas caminal por Place de d'Estrapade, en París, el viernes 21 de abril de 2023. El enorme éxito de la serie de Netflix Emily in Paris ha transformado una plaza tranquila de la capital francesa en un imán para turistas. AP/Thibault Camus

Pero la otra cara de la fama ha llegado en los comentarios en línea. Algunas personas, muchas que publican de forma anónima, han criticado la calidad de su panadería. Rabineau cree que el programa ha dado a los espectadores la impresión errónea de que dirige una pastelería de lujo en lugar de una panadería local estándar que vende croissants a 1,30 euros (1,43 dólares) cada uno.

“La gente escribe comentarios, diciendo que es demasiado caro, que no es bueno. Es repugnante. Esto me desconcierta”, dijo Rabineau. “Es una panadería, una pequeña panadería de barrio”.

Está consciente de la suerte que tiene de que surgiera la serie. “Nos estamos beneficiando de la situación actual... pero en dos o tres años, no habrá más turismo y tendremos que estar aquí para sobrevivir”, dijo.

Stephanie Jamin, quien vive en la plaza y se cruza a diario con una multitud de turistas, ha tenido que adaptarse a residir en un lugar de referencia en el mapa turístico. Ella dice que las personas en sí mismas no son una molestia, pero las multitudes pueden ser imponentes.

“Nos hemos convertido en un distrito ultra turístico, cuando era una pequeña plaza aún un poco preservada del turismo”, dijo.

Otro residente que salió del edificio de apartamentos de Emily dijo que era alérgico al programa. Emily Not Welcome (Emily no es bienvenida) está garabateado en un grafiti rojo en la fachada del edificio.

Pero el grafiti atrae fanáticos, y los visitantes se toman fotos señalando el comentario despectivo. Entre ellos estaba Abdullah Najarri, un médico internista de Berlín que calificó la serie como entretenida.

Emily no es bienvenida-AP.jpg Un grafiti que dice Emily Not Welcome (Emily no es bienvenida) en la fachada de un edificio de apartamentos donde vive el personaje de Emily Cooper en 1 Place de d'Estrapade, en París, el miércoles 19 de abril de 2023. AP/Thibault Camus

“Pude ver mucho de París a través de esa serie, en realidad, y el estilo de vida y los clichés, en parte ciertos, en parte no, así que es agradable”, dijo.

La creadora digital croata Sladana Grzincic, de gira por París con una boina blanca, gafas de sol y un suéter a rayas azules y blancas, fue fotografiada saltando y dando vueltas frente al apartamento de Emily.

Ver el vecindario real le hizo ansiar la próxima temporada de la serie, que dijo que verá un poco diferente porque estuvo ahí y en los mismos lugares donde se ha filmado.

La cuarta temporada está en camino, pero todavía no se conoce la fecha de estreno.

La residente Jamin ve con filosofía la fascinación con su vecindario.

“Es tan efímero como lo es la serie”, dijo. "Después de que el frenesí de Emily disminuya, hay personas como todos los comerciantes del distrito que se habrán beneficiado enormemente, y les permitió comenzar de nuevo después de COVID. Necesitaban eso”.

“Inevitablemente habrá un final. Emily no es Víctor Hugo. Ella no será incluida en el Panteón”, dijo Jamin. “Se irá a casa y todo estará bien”.

FUENTE: AP