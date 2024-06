Eminem regresa con estreno del tema "Houdini"

"Houdini está producido por Eminem y presenta una muestra e interpolación del éxito de 1982 de Steve Miller Band, Abracadabra. El clip imagina al personaje antagonista de Eminem, Slim Shady, emergiendo en la actualidad a través de un portal donde se encuentra confundido e inquieto por lo que ve en el 2024", detalló la producción en un comunicado.

Propuesta que rememora las producciones de Eminem

"Decidido a moldear la era moderna en un lugar más adecuado a su visión única del mundo, Eminem se embarca en una misión para hacer exactamente eso. Solo el alter-alter ego del rapero, Rap Boy, puede salvar al mundo de Shady, junto con su mentor de mucho tiempo, el legendario Dr. Dre. En un esfuerzo por neutralizar estas acciones nefastas, las cosas salen mal y se crea una versión híbrida impía de Eminem", agregó la producción.

Dirigido por su colaborador de larga data Rich Lee (Not Afraid, The Monster, Venom, entre otros temas), el videoclip del tema Houdini rememora las producciones audiovisuales de Eminem como Without Me, de Joseph Khan y Phillip "Real Slim Shady", de Atwell.

Houdini ofrece a los fans una primera muestra de lo que será el álbum 12 de Eminem, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), que saldrá pronto al mercado.