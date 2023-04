Empieza juicio por difamación contra Fox News

"Lo que está en juego es muy importante para Fox News", dice a la AFP Nicole Hemmer, historiadora especializada en medios de comunicación de la Universidad Vanderbilt de Nashville (Tennessee).

La empresa Dominion Voting Systems interpuso una querella contra Fox News por difamación en una corte del estado de Delaware en marzo de 2021 reclamándole 1.600 millones de dólares por daños.

Dominion alega que promovió las falsas afirmaciones de Donald Trump de que sus máquinas se utilizaron para amañar las elecciones presidenciales de 2020 que perdió frente a Joe Biden.

Dominion dice que la cadena comenzó a respaldar la narrativa de Trump porque estaba perdiendo audiencia después de ser el primer medio televisivo en declarar a Biden ganador en Arizona y proyectar que ganaría la presidencia.

Fox News niega haber difamado y sostiene que se limitó a informar sobre las alegaciones de Trump, escudándose en la Primera Enmienda que protege la libertad de expresión.

El pasado 31 de marzo, el juez Eric Davis desestimó los recursos de la cadena y decidió realizar el juicio.

"En caso de ser declarada responsable de difamación, la cadena podría enfrentarse a una indemnización cercana a los 1.000 millones de dólares, lo que no sería suficiente para llevarla a la quiebra, pero sí para tener ramificaciones reales en su planificación futura y en su salud financiera general", afirma Hemmer.

Dominion deberá demostrar que la cadena actuó de mala fe, lo que según los expertos, no resultará fácil. En otro caso famoso, el New York Times Co. contra Sullivan en 1964, la Suprema Corte de Justicia dio la razón al diario.

Sin embargo, la querella de Dominion ya ha resultado embarazosa para Fox ya que ha expuesto correos de sus presentadores y comentaristas que en público secundaron las tesis de Trump para mantener las audiencias y en privado no las creían.

El dueño, Rupert Murdoch, de 92 años, negó que la cadena impulsara la infundada afirmación de Trump, según documentos presentados por Dominion en febrero.

Otros documentos judiciales muestran que el magnate australoestadounidense tachó los comentarios de asesores de Trump, como Rudy Giuliani y Sidney Powell, a favor de sus alegaciones, de cosas realmente locas y perjudiciales.

Los abogados de Dominion también han publicado mensajes internos de Fox News que muestran lo que comentaristas y ejecutivos realmente pensaban de Trump, quien sin embargo contaba con el apoyo incondicional de la cadena, que ha acusado al querellante de seleccionar y sacar citas de contexto.

La cadena ha superado varias crisis en los últimos años y en 2022 se consagró, por séptimo año consecutivo, como la cadena más vista, muy por delante de competidores como MSNBC y CNN.

Se espera que la selección del jurado concluya esta semana y el juicio propiamente dicho empiece el lunes, 17 de abril.

FUENTE: AFP