Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo e irán a juicio

MIAMI.- Blake Lively y Justin Baldoni podrían ir a juicio tras no llegar a un acuerdo respecto a la demanda por acoso sexual y represalias que la actriz interpuso en contra del actor y director de It Ends with Us.

Las celebridades se reencontraron el miércoles 11 de febrero en una audiencia de conciliación que la corte impuso. Sin embargo, los representantes de ambos expusieron a la prensa que tras horas de conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo.

Lively y Baldoni salieron del juzgado alrededor de las 4:00 p.m., tras una sesión a puerta cerrada con la jueza Sarah L. Cave.

Bryan Freedman, defensor de Baldoni, dijo a Deadline que existe la posibilidad de que se reanude la conciliación; sin embargo, no hay seguridad en ello.

Conflicto

Blake Lively presentó en 2024 una demanda contra Baldoni por acoso y por ejecutar una campaña de desprestigio en su contra durante el estreno del filme que protagonizaron It Ends With Us. La actriz exige una indemnización de 200 millones de dólares.

Posteriormente, el también productor introdujo una contra demanda contra la estrella de Gossip Girl, pero esta fue desestimada.

Desde entonces, se han filtrado diversos correos, mensajes y testimonios de personas cercanas a la producción sobre cómo se desarrollo el rodaje y los diversos altercados que se presentaron.