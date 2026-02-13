viernes 13  de  febrero 2026
CONTROVERSIA

Blake Lively y Justin Baldoni no llegan a un acuerdo e irán a juicio

Blake Lively presentó en 2024 una demanda contra Baldoni por acoso y por ejecutar una campaña de desprestigio en su contra

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

La actriz estadounidense Blake Lively en la Gala de Arte y Cine del LACMA en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Blake Lively y Justin Baldoni podrían ir a juicio tras no llegar a un acuerdo respecto a la demanda por acoso sexual y represalias que la actriz interpuso en contra del actor y director de It Ends with Us.

Las celebridades se reencontraron el miércoles 11 de febrero en una audiencia de conciliación que la corte impuso. Sin embargo, los representantes de ambos expusieron a la prensa que tras horas de conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo.

Lee además
La cantante y actriz hispano-mexicana Belinda presenta una creación para el desfile de LOréal Paris Walk Your Worth como parte de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 de la Semana de la Moda de París en el teatro de la ópera Palais Garnier (Ópera Nacional de París), en París el 23 de septiembre de 2024.
CELEBRIDADES

Belinda lleva música y comida mexicana al equipo de la serie "Carlota"
El exterior del museo Louvre, en París, Francia. 
ARTES VISUALES

Una obra del siglo XIX sufre daños por una fuga de agua en el Louvre

Lively y Baldoni salieron del juzgado alrededor de las 4:00 p.m., tras una sesión a puerta cerrada con la jueza Sarah L. Cave.

Bryan Freedman, defensor de Baldoni, dijo a Deadline que existe la posibilidad de que se reanude la conciliación; sin embargo, no hay seguridad en ello.

Conflicto

Blake Lively presentó en 2024 una demanda contra Baldoni por acoso y por ejecutar una campaña de desprestigio en su contra durante el estreno del filme que protagonizaron It Ends With Us. La actriz exige una indemnización de 200 millones de dólares.

Posteriormente, el también productor introdujo una contra demanda contra la estrella de Gossip Girl, pero esta fue desestimada.

Desde entonces, se han filtrado diversos correos, mensajes y testimonios de personas cercanas a la producción sobre cómo se desarrollo el rodaje y los diversos altercados que se presentaron.

Temas
Te puede interesar

Video falso de pelea entre Brad Pitt y Tom Cruise desata acusación de Hollywood contra IA china

El Rey Momo da inicio al Carnaval de Río de Janeiro

Pepe Aguilar desmiente especulaciones sobre presunto ataque en Zacatecas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Mario Díaz-Balart. video
CUBA - EEUU

Washington endurece su hoja de ruta hacia La Habana

 A través de la plataforma Flightradar24 se muestra una aeronave volando sobre el Placer de los Roques, al norte de Varadero y Cárdenas, en la costa de Cuba.
TENSIÓN

Segundo sobrevuelo de avión espía de EEUU a Cuba en menos de una semana. ¿Una señal?

El presidente de Estados Unidos anuncia el fin de la legislación de cambio climático de Barack Obama, considerada la gran estafa verde y dañina para la industria estadounidense.
CASA BLANCA

Trump pone fin a la "gran estafa verde" de la izquierda en EEUU

Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Imagen de parte del  Puerto de Miami y de fondo la ciudad.
GEOESTRATEGIA

Trump recibirá en Miami a presidentes latinoamericanos aliados

Te puede interesar

Logo de la petrolera estadounidense Chevron, una de las autorizadas a continuar produciendo petróleo en Venezuela.
TRANSICIóN

EEUU impulsa inversiones petroleras en Venezuela y autoriza operaciones a cinco multinacionales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vista parcial de Calle Ocho, en Miami.
REVITALIZACIÓN

Miami aprueba Distrito de Mejoramiento para la Calle Ocho e impulsa transparencia salarial

Byron Donalds.
RESPALDO

Magnates de la IA inyectan $5 millones para llevar a Byron Donalds a la gobernación de Florida

Imagen de referencia de una patrulla de policía.
Tragedia

Dos muertos y un herido por tiroteo en una universidad en el sur de EEUU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.
Guerra

Rusia anuncia conversaciones con Ucrania el 17 y 18 de febrero en Ginebra