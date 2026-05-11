Maluma y Susana Gómez esperan su segundo hijo

Maluma se presenta en vivo desde el teatro del Virgin Hotels Las Vegas para SiriusXM y Pandora el 8 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Maluma no solo está listo para el lanzamiento de su álbum Loco x Volver , también para ver crecer a su familia con la llegada de un nuevo integrante. El artista colombiano confirmó que él y Susana Gómez se encuentran en la dulce espera de su segundo bebé.

El anuncio lo hizo con una tierna publicación en redes sociales el domingo 10 de mayo, Día de las Madres en varios países, en la que se puede apreciar a él y a Paris, de dos años, besando la baby bump de Gómez. La foto fue publicada en blanco y negro.

CORONA Veredicto del juicio contra el hijo de la princesa Mette Marit se conocerá el 15 de junio

Aunque el intérprete no acompañó la imagen con un texto, en las expresiones del retrato se puede percibir la felicidad en la familia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MALUMA (@maluma)

Celebración

La publicación cuenta con más de 6.2 millones de likes y comentarios de fanáticos y diversas personalidades del medio, quienes manifiestan su alegría y felicitan a la pareja.

Entre los comentarios destaca el del productor Roberto Cardona, quien escribió: "Felices los 4", haciendo referencia a la icónica canción de Maluma, pero al mismo tiempo redefiniéndola.

Maluma y Gómez están juntos desde 2020, y fue en 2023 cuando anunciaron que se encontraban en la dulce espera de su primera hija, mediante el video musical de la canción Procura.

En marzo de 2024, compartió un carrusel de fotos sobre el nacimiento de la pequeña Paris: “Mis primeros 15 días como Papá, esto es lo mejor que he vivido en mi Vida”, escribió.