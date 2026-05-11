lunes 11  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Vin Diesel produce serie de "Fast & Furious" para Peacock

Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline

Vin Diesel asiste al estreno mundial de The Bluff de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California.&nbsp;

Vin Diesel asiste al estreno mundial de "The Bluff" de Amazon Prime Video en el Teatro Chino TCL el 17 de febrero de 2026 en Hollywood, California. 

AFP/Vía Emma McIntyre/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal, está desarrollando oficialmente una serie basada en la franquicia cinematográfica Fast & Furious, con Vin Diesel como productor ejecutivo.

Diesel hizo el anuncio este lunes en una presentación de NBCUniversal celebrada en Nueva York, según información del medio especializado Deadline.

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"La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de Fast & Furious", aseguró Diesel.

Detalles

Fuentes detallaron a la misma publicación que hasta el momento solo una de las series de Fast & Furious se está desarrollando en Peacock, mientras que otras se encuentran en diversas fases de desarrollo en Universal Television.

Mike Daniels (Sons of Anarchy) y Wolfe Coleman (Shades of Blue) son los showrunners y productores ejecutivos de la serie, y escribieron el episodio piloto, mientras que Diesel será productor ejecutivo junto con Sam Vincent a través de One Race.

Hasta el momento no se han compartido detalles de la trama.

La saga estadounidense de acción centrada en carreras callejeras tuvo una serie animada en Netflix llamada Fast & Furious Spy Racers, que contó con seis temporadas entre 2019 y 2021.

La franquicia Fast & Furious cuenta con once películas, y está previsto que Fast Forever se estrene en 2028.

FUENTE: AFP

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