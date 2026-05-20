Brad Pitt ausente en graduación de Zahara, hija con Angelina Jolie

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.

MIAMI.- La hija mayor de Angelina Jolie, Zahara, asistió recientemente a su graduación universitaria, en una ceremonia donde no pasó por alto la ausencia del padre de la joven, el también actor Brad Pitt . Si bien en el programa figuraba como Zahara Marley Jolie-Pitt, al subir al escenario su nombre se leyó como "Zahara Marley Jolie".

Zahara ya había hecho noticia en el pasado por esta misma razón. La primera fue al utilizar solo el apellido de su madre tras unirse a la hermandad Alpha Kappa Alpha en noviembre de 2023.

También lo hizo al ser recibida como invitada especial en el evento Dearest Mother & Daughter: A Most Delightful Brunch Experience de la Fundación Pearls of Purpose en abril. Durante el evento, Zahara habló sobre la "relación única, casi de parentesco" que comparte con la actriz ganadora del Óscar.

Distancia familiar

No es la primera vez que uno de los hijos de la expareja decide desprenderse del apellido de su padre. La hermana de Zahara, Shiloh, fue un paso más allá al cumplir los 18 años, contratando a su propio abogado para eliminar legalmente el "Pitt" de su nombre.

Asimismo, la menor de la familia, Vivienne, apareció acreditada únicamente como "Vivienne Jolie" en los programas del musical de Broadway The Outsiders, mientras que Maddox también optó por omitir el apellido de su padre en sus proyectos profesionales.

Fuentes cercanas al oscarizado actor aseguran que la situación mantiene a Pitt profundamente afectado y distanciado de sus hijos mayores, con quienes prácticamente no tiene contacto desde el turbulento divorcio de la pareja en 2016.