viernes 29  de  mayo 2026
CONTROVERSIA

Hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt solicita quitarse el apellido del actor

Maddox sigue los pasos de su hermana Shiloh, quien en agosto de 2024 cambió legalmente su nombre a Shiloh Jolie

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de María durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "María" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 

AFP/Vía Dimitrios Kambouris/Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Maddox, hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, presentó una solicitud para remover oficialmente el apellido Pitt de su nombre. La información fue revelada por TMZ, medio que expone que el joven de 24 años busca llamarse formalmente Maddox Chivan Jolie.

No obstante, la solicitud aún no ha sido concedida.

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La solicitud de Maddox se produce luego de que en la última película de su madre, Couture, en la que el joven trabajó como asistente de dirección, decidiera identificarse solo con el apellido de Angelina. El filme se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en septiembre de 2025, y llegó a las salas de cine en febrero.

Maddox ya había trabajado como asistente de producción en la cinta de Netflix María. Entonces fue identificado como Maddox Jolie-Pitt.

Cambios

El mayor de los hijos de la expareja sigue los pasos de su hermana Shiloh, quien en agosto de 2024 cambió legalmente su nombre a Shiloh Jolie.

Zahara, de 21, y Vivienne, de 17 años, también se han presentado en eventos académicos y profesionales solo con el apellido de su madre; sin embargo, no han solicitado la eliminación legal del apellido de Brad.

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