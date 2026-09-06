domingo 6  de  septiembre 2026
EN FESTIVAL DE VENECIA

Ricky Martin podría reencontrarse con Menudo en gira por 50 aniversario

"Quizá visito uno de los escenarios", dijo Ricky Martin, quien por estos días está en el Festival de Cine de Venecia con la película "Hombre al agua"

R icky Martin no está anunciado en la vuelta a los escenarios de la mítica banda Menudo con motivo de su 50 aniversario, pero no descarta del todo su presencia en la gira de la que fue para él su mejor escuela.&nbsp;

R icky Martin no está anunciado en la vuelta a los escenarios de la mítica banda Menudo con motivo de su 50 aniversario, pero no descarta del todo su presencia en la gira de la que fue para él su "mejor escuela". 

EFE

El cantante puertorriqueño Ricky Martin no está anunciado en la vuelta a los escenarios de la mítica banda Menudo con motivo de su 50 aniversario, pero no descarta del todo su presencia en la gira de la que fue para él su "mejor escuela".

"No creo que yo vaya a estar. A lo mejor visito uno de los escenarios. No sé, no sé... Creo que también para mí pasó. Muy agradecido con lo que fue, pero estamos en otro lugar", señaló este domingo a EFE.

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El boricua actúa en la cinta de García Bernal y también funge como productor ejecutivo del proyecto cinematográfico.

El pasado junio, Menudo, que fue un fenómeno musical mundial, anunció que celebrará sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico. Arrancará en octubre en Los Ángeles y finalizará en diciembre en San Juan.

En la que será la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, René Farrait (1979-1982), Roy Rosselló (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) volverán a los escenarios para conmemorar el legado del grupo.

Martin estuvo en ese grupo de 1984 a 1989. Entró con 12 años y se despidió a los 17. "Fue el comienzo. Para mí fue la mejor escuela, donde por primera vez pude cantar en un escenario, donde por primera vez pude actuar. Fue como que mi universidad y es imposible olvidar".

"A mí que me manden el merchandising, ya necesito la gorra. Por Dios, ¡qué pasó!. Están tardando", bromeó el cantante, que en 'Hombre al agua' tiene una breve participación, en la que interpreta a un actor.

FUENTE: Con información de EFE

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