En imágenes: Dolce & Gabbana reinventa el guardarropa en la pasarela de Milán

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.

MILÁN.- Dolce & Gabbana ha pasado revista al guardarropa de las grandes familias sicilianas y lo actualizó para su colección primavera-verano 2027, presentada el sábado durante la Semana de la Moda de Milán.

En la sede de la casa de moda, y ante un público repleto de celebridades como Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana exhibió una propuesta que combina encaje y piel sintética con estampados de leopardo con tejanos, o adorna sus chaquetas con decenas de collares.

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Domenico Dolce y Stefano Gabbana continúan así profundizando en un estilo a la vez sensual, en ocasiones llamativo, pero también artesanal y reconfortante.

Los desgarrones de los vaqueros están cubiertos de encaje, mientras que los pantalones se llenan de broches dorados.

Los conjuntos de bordado negro se lucen con botas de lluvia, en un guiño al espíritu de los festivales ingleses.

Los diseñadores quisieron "abrir los guardarropas de las grandes familias sicilianas" y hacer dialogar "lo precioso y lo cotidiano", explicó la firma en una nota.

La casa italiana ha iniciado un proceso de relanzamiento mediante la refinanciación de su deuda, según la prensa italiana.

También anunció en primavera la llegada de Stefano Cantino, antiguo ejecutivo de Gucci, como codirector general del grupo, junto a Alfonso Dolce, presidente de D&G y hermano de Domenico.

FUENTE: Con información de AFP