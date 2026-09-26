sábado 26  de  septiembre 2026
SEMANA DE LA MODA

En imágenes: Dolce & Gabbana reinventa el guardarropa en la pasarela de Milán

Dolce & Gabbana presentó en la Semana de la Moda de Milán su colección primavera-verano 2027, en la que destacan los jeans cubiertos de encaje

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP
Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán.&nbsp;

Piezas de la nueva colección que Dolce & Gabbana mostró en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán. 

AFP

MILÁN.- Dolce & Gabbana ha pasado revista al guardarropa de las grandes familias sicilianas y lo actualizó para su colección primavera-verano 2027, presentada el sábado durante la Semana de la Moda de Milán.

En la sede de la casa de moda, y ante un público repleto de celebridades como Jennifer Lopez, Dolce & Gabbana exhibió una propuesta que combina encaje y piel sintética con estampados de leopardo con tejanos, o adorna sus chaquetas con decenas de collares.

Lee además
Madonna se presenta en el último concierto de The Celebration Tour, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el sábado 4 de mayo de 2024.
MÚSICA

Los Video Music Awards 2026: el regreso de Madonna, Taylor Swift y el cambio de costa
El director belgo Michael R. Roskam posa en el Festival de Cine de San Sebastián 2026. 
CERTAMEN

El Festival de cine de San Sebastián, a la espera de su Concha de Oro

Domenico Dolce y Stefano Gabbana continúan así profundizando en un estilo a la vez sensual, en ocasiones llamativo, pero también artesanal y reconfortante.

Los desgarrones de los vaqueros están cubiertos de encaje, mientras que los pantalones se llenan de broches dorados.

Los conjuntos de bordado negro se lucen con botas de lluvia, en un guiño al espíritu de los festivales ingleses.

Los diseñadores quisieron "abrir los guardarropas de las grandes familias sicilianas" y hacer dialogar "lo precioso y lo cotidiano", explicó la firma en una nota.

La casa italiana ha iniciado un proceso de relanzamiento mediante la refinanciación de su deuda, según la prensa italiana.

También anunció en primavera la llegada de Stefano Cantino, antiguo ejecutivo de Gucci, como codirector general del grupo, junto a Alfonso Dolce, presidente de D&G y hermano de Domenico.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Lucero: "El amor es el motor de todo"

La Acrópolis de Atenas: monumento a la antigua Grecia y al mundo

Elieser El Bayardo cuenta la historia de Cuba en tiempos de prisa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

Comisión de Miami-Dade
LEYES

Florida eleva el salario mínimo a $15 y estrena nuevas reglas sobre alquileres, tránsito y seguridad

Estatua de mármol Contemplación de la Justicia en la entrada de la Corte Suprema de EEUU.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Prisión en Cuba. 
ARBITRARIO

OCDH exige la liberación del periodista cubano Henry Constantín

Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, declarado culpable por tráfico de migrantes.
FLORIDA

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Te puede interesar

Usuaria del servicio público de pasajeros en una estación situada en West Kendall
TRANSPORTE URBANO

Al caer la noche, regresar a casa podría ser incierto en Miami-Dade

Por Daniel Castropé
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
ANÁLISIS

Jóvenes cubanos y convictos pelearían como mercenarios contra Ucrania

Buque mercante parte del puerto de la ciudad de Miami.
Política y comercio

EEUU y China pactan sobre carbón y abren un canal de diálogo sobre inteligencia artificial

Un hombre cuenta los billetes de dólar frente al nuevo supermercado exclusivo de dólares 3ra y 70 en La Habana. 
Economía

El dólar marca un nuevo récord histórico en Cuba en el mercado informal de divisas

Comisión de Miami-Dade
LEYES

Florida eleva el salario mínimo a $15 y estrena nuevas reglas sobre alquileres, tránsito y seguridad