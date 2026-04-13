lunes 13  de  abril 2026
MODA

Dolce & Gabbana ficha a Stefano Cantini como codirector general

El nombramiento forma parte de un nuevo ciclo de negociaciones con los acreedores bancarios de D&G para refinanciar 450 millones de euros de deuda

Los diseñadores de moda italianos Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce saludan al público al final de la presentación de las creaciones de Dolce & Gabbana para la colección prêt-à-porter masculina Primavera-Verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, el 21 de junio de 2025.

Los diseñadores de moda italianos Stefano Gabbana (izquierda) y Domenico Dolce saludan al público al final de la presentación de las creaciones de Dolce & Gabbana para la colección prêt-à-porter masculina Primavera-Verano 2026, en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en Milán, el 21 de junio de 2025.

AFP / Piero Cruciatti

ROMA.- La compañía de moda italiana Dolce & Gabbana anunció este lunes el nombramiento de Stefano Cantino, un ex directivo de Gucci, como codirector general.

Llevará las riendas del grupo con Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce, cofundador de la compañía junto con Stefano Gabbana.

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El nombramiento forma parte de un nuevo ciclo de negociaciones con los acreedores bancarios de D&G para refinanciar 450 millones de euros de deuda, en un momento en el que la industria de la moda está bajo presión debido a una crisis en el mercado del lujo.

Trayectoria

Cantino ocupó anteriormente cargos directivos en Prada, Louis Vuitton y Gucci.

"Estoy encantado de tener a Stefano Cantino a mi lado en esta nueva fase de crecimiento y desarrollo de Dolce & Gabbana", declaró Dolce, citado en un comunicado de la empresa.

En la misma nota Cantino considera "un honor" su nombramiento.

Algunos de los diseños de Stefano Gabbana y Domenico Dolce, inspirados en las raíces sicilianas de este último, han seducido a artistas como la cantante Madonna o la actriz Monica Bellucci.

FUENTE: AFP

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