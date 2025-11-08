sábado 8  de  noviembre 2025
En imágenes: Inauguran boutique Jenny Polanco en Coral Gables

La casa de moda dominicana Jenny Polanco inauguró su nueva boutique Coral Gables con una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Vince Lago

Dorixis McComas y Vivian Perezmell, junto a Luis Carlos y Carla Quiñónez Polanco.

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Vince Lago, alcalde de Coral Gables, Natalie Milian Orbis , comisionada del distrito 6, Ángel Blanco y Carla Quiñónez Polanco, durante el corte de cinta por la apertura de la boutique de la firma Jenny Polanco.

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Katherine Pesantes, Ángel Blanco, Amelia Blanco, Gianinna Oliva, Franco Oliva, Laura Núñez, Dorixis McComas y Vivian Perezmell.&nbsp;

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Vicky Naut, Carla Quiñónes Polanco, Evelyn Betancourt y Laura Núñez.

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Natalie Milian Orbis, Ángel Blanco, Carla Quiñónez Polanco, Desiree Deschamps y Amelia Blanco.&nbsp;

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Dafnee de Frias, Carolina Socias y Carla Quiñónes Polanco, junto a Paulette Pichardo.

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Vince Lago, alcalde de Coral Gables; Natalie Milian Orbis, comisionada del distrito 6; Ángel Blanco y Carla Quiñónez Polanco.

Cortesía/ Jenny Polanco Prensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La casa de moda Jenny Polanco inauguró su nueva boutique Coral Gables con una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Vince Lago y la comisionada Natalie Milian.

Entre los invitados se encontraban la familia Polanco, la influencer Ana Dias, Evelyn Betancourt, José Guerrero, además de familiares, amigos y allegados que acompañaron este nuevo capítulo en la historia de la firma.

Fundada por la diseñadora dominicana Jenny Polanco, la marca se ha distinguido por su elegancia atemporal, su conexión con la artesanía caribeña y su compromiso con la identidad cultural de República Dominicana.

Hoy, Carla Quiñones Polanco, CEO de la firma, continúa el legado de su madre. Durante más de cuatro décadas, Quiñones Polanco ha trabajado junto a un equipo en aras de mantener la esencia y el espíritu creativo de la fundadora de la casa.

La apertura de la tienda en Coral Gables representa un paso estratégico y simbólico en la expansión internacional de la marca, reafirmando su presencia en el mercado estadounidense y su conexión con una audiencia que valora el diseño con alma y propósito.

El evento coincidió con el lanzamiento de la colección Resort 2026 La conocí bailando. Presentada en Miami Fashion Week, la propuesta celebra la alegría, sensualidad y libertad que definieron a Jenny Polanco, y que continúan inspirando cada una de las creaciones de la firma.

Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Los comunistas Zohran Mamdani, (izq.) el nuevo alcalde de Nueva York, y el senador federal, Bernie Sanders. 
SOCIALISMO E ISLAMISMO

Nueva York y los demócratas: una nueva era de oscuridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Inmigración

EEUU retoma norma de "carga pública" para emitir visado en el mundo

Momentos de la detención de los 11 sospechosos durante el operativo contra la banda ABK.
SUCESOS

Operativo en Miami desmantela casa usada para estafas bancarias

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
POLÍTICA

María Corina Machado siempre fiel a su voz y a su causa: Venezuela

