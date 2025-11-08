En imágenes: Inauguran boutique Jenny Polanco en Coral Gables

Vince Lago, alcalde de Coral Gables, Natalie Milian Orbis , comisionada del distrito 6, Ángel Blanco y Carla Quiñónez Polanco, durante el corte de cinta por la apertura de la boutique de la firma Jenny Polanco.

MIAMI.- La casa de moda Jenny Polanco inauguró su nueva boutique Coral Gables con una emotiva ceremonia encabezada por el alcalde Vince Lago y la comisionada Natalie Milian.

Entre los invitados se encontraban la familia Polanco, la influencer Ana Dias, Evelyn Betancourt, José Guerrero, además de familiares, amigos y allegados que acompañaron este nuevo capítulo en la historia de la firma.

Fundada por la diseñadora dominicana Jenny Polanco, la marca se ha distinguido por su elegancia atemporal, su conexión con la artesanía caribeña y su compromiso con la identidad cultural de República Dominicana.

Hoy, Carla Quiñones Polanco, CEO de la firma, continúa el legado de su madre. Durante más de cuatro décadas, Quiñones Polanco ha trabajado junto a un equipo en aras de mantener la esencia y el espíritu creativo de la fundadora de la casa.

La apertura de la tienda en Coral Gables representa un paso estratégico y simbólico en la expansión internacional de la marca, reafirmando su presencia en el mercado estadounidense y su conexión con una audiencia que valora el diseño con alma y propósito.

El evento coincidió con el lanzamiento de la colección Resort 2026 La conocí bailando. Presentada en Miami Fashion Week, la propuesta celebra la alegría, sensualidad y libertad que definieron a Jenny Polanco, y que continúan inspirando cada una de las creaciones de la firma.