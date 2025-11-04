martes 4  de  noviembre 2025
Palacio de Buckingham presenta exposición del guardarropas de Isabel II

La muestra incluirá desde sus suntuosos vestidos de ceremonia hasta sus célebres pañuelos, el estilo tan característico de la difunta reina

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

Una fotografía enmarcada de la reina Isabel II de Gran Bretaña se ve en las rejas del Palacio de Buckingham en el centro de Londres el 8 de septiembre de 2023, mientras los simpatizantes conmemoran la vida de su difunta Majestad en el primer aniversario de su fallecimiento.

AFP/Daniel Leal

LONDRES.- El Palacio de Buckingham acogerá, entre abril y octubre de 2026, una exposición sin precedentes que destacará el legado de moda dejado por la difunta monarca Isabel II en sus 70 años de reinado. Las entradas permitirán admirar unas 200 piezas del guardarropa de la soberana, fallecida en 2022 a los 96 años.

La muestra incluirá desde sus suntuosos vestidos de ceremonia hasta sus célebres pañuelos, el estilo tan característico de la difunta reina.

"El guardarropa de Isabel II era una lección magistral de simbolismo, costura y artesanía británica", subrayó la comisaria de la exhibición, Caroline de Guitaut, citada en el comunicado.

Los diseñadores Erdem Moralolu, Richard Quinn y Christopher Kane contribuirán a esta exposición, llamada Queen Elizabeth II: Her Life in Style (Reina Isabel II: Su vida con estilo).

Según Christopher Kane,"las prendas de la difunta reina cuentan la historia del Reino Unido y de la 'identidad cambiante del país' a través de la moda.

Aproximadamente la mitad de las piezas se presentarán por primera vez al público, indicó en un comunicado el Royal Collection Trust, organismo encargado de la conservación del patrimonio de la monarquía.

Célebres piezas

Entre las creaciones firmadas por Norman Hartnell, el modisto de la difunta reina, figuran el vestido de novia de quien entonces era la princesa Isabel y su atuendo de coronación en 1953.

La exposición también contará con el vestido azul que lució en la boda de su hermana, la princesa Margarita, en 1960.

Otra pieza será el vestido verde que llevó durante un banquete en honor al presidente estadounidense Dwight Eisenhower en la embajada británica en Washington, en 1957.

La muestra presentada como la más grande dedicada al guardarropa de la soberana también incluirá piezas más informales, como atuendos de equitación, un deporte que le apasionaba.

Asimismo, se expondrá un impermeable de plástico transparente del diseñador Hardy Amies, de la década de 1960, particularmente moderno para la época.

La soberana, que medía poco más de 1,60 metros, tenía la costumbre de vestir conjuntos de tonos vivos, combinados con sus sombreros.

FUENTE: AFP

