jueves 6  de  noviembre 2025
MODA

Olivier Rousteing deja Balmain tras 14 años como director creativo

Rousteing llegó en 2011 al frente de la dirección artística de Balmain y desde entonces transformó la casa francesa en una cita ineludible de los famosos

El diseñador de moda francés Olivier Rousteing saluda a los espectadores después de presentar la colección Balmain Womenswear Otoño-Invierno 2023-2024 durante la Semana de la Moda de París en París el 1 de marzo de 2023.

El diseñador de moda francés Olivier Rousteing saluda a los espectadores después de presentar la colección Balmain Womenswear Otoño-Invierno 2023-2024 durante la Semana de la Moda de París en París el 1 de marzo de 2023.

AFP/Julién De Rosa

PARÍS.- La marca francesa de lujo Balmain anunció el miércoles que Olivier Rousteing, su director artístico desde hace 14 años, dejaba la empresa. La casa de moda indicó en un mensaje en su cuenta de Instagram que revelaría próximamente su nueva organización artística.

"Quiero expresar mi más sincera gratitud a Olivier por su extraordinaria contribución a Balmain, donde no sólo redefinió las fronteras de la moda, sino que también inspiró a una generación", afirmó Rashid Mohamed Rashid, presidente de Mayhoola, fondo de inversión catarí al que pertenece la marca.

Lee además
Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous. video
CINE

Estrenan primer trailer de biopic sobre Michael Jackson
La actriz estadounidense y enviada especial de la ONU Angelina Jolie y el actor estadounidense Brad Pitt llegan al cuarto día de la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos en Londres el 13 de junio de 2014.
CELEBRIDADES

Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por $35 millones por venta de viñedo

Rousteing llegó en 2011 al frente de la dirección artística de Balmain y desde entonces multiplicó las acciones para hacer más comprensible el universo del lujo para los jóvenes y democratizar la moda.

"Hoy marca el final de mi etapa en Balmain. Hace 16 años, comencé esta aventura sin saber lo que me deparaba el futuro, comentó Rousteing, quien en 2009 empezó como responsable de estudio.

"Fue una historia extraordinaria, una historia de amor, una historia de vida. Nada de esto habría sido posible sin mi familia elegida, mi equipo, el grupo y todas las personas que creyeron en mí desde el principio", prosiguió.

Con desfiles al ritmo de hip hop, la defensa de la diversidad en las pasarelas e incluso una colaboración con H&M en 2015, transformó la casa de lujo francesa, poco conocida, en una cita ineludible de los famosos, desde futbolistas a conocidas modelos.

"La contribución y la pasión de Olivier en estos últimos años dejarán una huella indeleble en la historia de la moda", aseguró por su parte Matteo Sgarbossa, director general de Balmain.

Convertido él mismo en una estrella, a quien esperan fotógrafos y admiradores, Rousteing reivindica una estética glamurosa para una mujer fuerte y libre: sus vestidos bordados y estructurados realzaron la belleza de Naomi Campbell y Carla Bruni en el desfile del décimo aniversario de Balmain. También defiende una nueva forma de masculinidad en la que los escotes y las lentejuelas están a la orden del día.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Meghan Markle regresa a la actuación

Conozca los temas que aborda el rey emérito Juan Carlos I en sus memorias

Osmel Sousa expone la razón por la que dejó el Miss Universo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Muestra de la caricaturista venezolana Rayma en la tercera edición de la Feria Internacional de Arte de Doral. 
ARTES VISUALES

Colección de obras de Rayma destaca poder de la libertad

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.
JUICIO

Justicia de Bolivia anula sentencia contra expresidenta Añez y ordena su liberación

La foto muestra humo y las llamas elevándose tras el accidente de un avión de carga de UPS fuera del Aeropuerto Internacional de Louisville en Louisville, Kentucky, el 4 de noviembre de 2025.
TRAGEDIA

Aumenta la cifra de muertos a 11 por el accidente de avión de carga de UPS en Kentucky

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Te puede interesar

Florida ampliaría el uso del sistema E-Verifiy para comprobar elegibilidad de nuevos empleados
CLIMA DE TENSIÓN

Nueva ley expandiría E-Verify a pequeños negocios y enciende debate migratorio en Florida

Por DANIEL CASTROPÉ
Donald Trump durante su intervención en el American Business Forum, que se lleva a cabo en el Kaseya Center de Miami.
FLORIDA

Trump apunta a Miami como santuario de la libertad: "Será el refugio de quienes huyan del comunismo en Nueva York"

Jerry Demings, alcalde del condado de Orange, lanza su campaña por la gobernación de Florida. 
ELECCIONES ESTATALES

Alcalde de Orange lanza campaña a gobernador de Florida:"El estado necesita liderazgo responsable y compasivo"

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
POLÍTICA

María Corina Machado apoya estrategia de EEUU en el Caribe, la califica como "absolutamente correcta"