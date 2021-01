En la piel de Batwoman, Javicia Leslie quiere empoderar

Leslie sucede a la actriz Ruby Rose como la defensora encapotada en la segunda temporada de “Batwoman” de CW, que se estrena el 17 de enero. Es la primera actriz negra que interpreta a la superheroína en la franquicia, y será presentada como parte de la comunidad LGBTQ.

En “Batwoman”, Javicia Leslie hace el papel de Ryan Wilder, quien pasó años como una traficante de drogas eludiendo a la policía de Gotham. Su personaje tiene habilidades de combate letales, pero es una persona compasiva que vive en una camioneta con una planta.

En una entrevista reciente, Javicia Leslie conversó con The Associated Press sobre llevar la bandera como la nueva Batwoman, la importancia de que su personaje sea lesbiana y la conversación que tuvo con su madre sobre su propia orientación sexual. Las respuestas fueron editadas para mayor brevedad y claridad.

AP: ¿Qué te llevó a prepararte para tus personajes estacionada bajo vallas publicitarias?

Leslie: Necesitaba esa imagen para recordarme cuál era la meta final y lo que realmente quería. Simplemente me motivaba. Era divertido. A veces estudiaba hasta que me quedaba dormida. Tenía que despertarme y conducir de vuelta a casa.

AP: ¿Entonces esto es algo que tú manifestaste?

Leslie: Siento que todo lo que estoy viviendo ahora, lo creé yo con mis palabras. Desde el principio hasta el detalle. Incluso con Batwoman, tuve una entrevista en mayo y me preguntaron cuál quería que fuera mi próximo papel, y dije: “Quiero interpretar a una superheroína”... Al mes siguiente tuve la audición. Ni siquiera sabía que estaban buscando a una nueva Batwoman. Así que realmente creo en la manifestación.

AP: ¿Qué significa para ti ser la primera superheroína principal negra de DC?

Leslie: ¿Sabes?, siempre me recuerdo a mí misma que mi propósito no es para mí. Mi propósito es empoderar a otras personas. Dios me trajo aquí por una razón, me puso en esta posición por una razón. Con eso, no hay nada que temer porque sé que ver a una superheroína negra va a empoderar a alguien. No es algo que veamos a menudo. Es tan épico. Crecí viendo a Batman y Gatúbela y al Guasón y al Pingüino. Ahora, ver negritud en eso me parece muy inclusivo, muy empoderador.

AP: ¿Cuál es la importancia de que el personaje sea lesbiana?

Leslie: Es importante tener representación en general. Los seguidores de DC representan a todo el mundo, sea raza o LGBTQ. Creo que lo que me gusta tanto de esta serie es que cada personaje es realmente una gran representación de todo.

AP: Antes de contarle a tu mamá que obtuviste el papel de Batwoman, le informaste que eras bisexual. ¿Cómo fue esto para ti?

Leslie: Nunca tuve miedo de hablar con mi mamá de nada, al punto de que hay muchas cosas de las que no tengo que hablar; ella ya entiende, ya sabe. Así que cuando tuvimos esa conversación, me dijo: “Soy tu madre. No hay nada que puedas decirme que yo no sepa ya”. Mi mamá es mi mejor amiga. Me apoya mucho.

AP: ¿Cómo sobrevivió tu personaje de Ryan el ser indigente?

Leslie: Puede parecer el fondo para algunas personas, pero para ella era la cumbre de lo que había atravesado. El siquiera tener su propia camioneta y poder cuidar de sí misma significó algo para ella. Venía de vivir en hogares de acogida temporales y en hogares abusivos donde la gente no cuidaba de ella. A la única persona que se preocupaba por ella la asesinaron frente a ella. Creo que lo que quizás no signifique nada para otras personas significa mucho para ella. Ella se aferra a eso, lo atesora.

AP: ¿Cómo moldean las circunstancias a tu personaje?

Leslie: Creo que si hay algo en ella que sea de origen oscuro, es probablemente un poco de venganza; la venganza por quienes mataron a su madre. Eso es suficiente. ¿Cómo puedes realmente luchar por el bien si no puedes perdonar? ¿Cómo puedes realmente estar del lado correcto si la venganza te empodera?

AP: ¿Qué quieres que la gente aprenda de tu carrera hasta ahora?

Leslie: Hay tantas veces en las que pude decir “esto es difícil” y darme la vuelta, pero uno tiene que seguir adelante. Vivo con la idea de que, si uno sigue su pasión, encontrará su propósito. Creo que Dios nos da pasiones por una razón... Uno debe encontrar su propósito en cualquier cosa que quiera y decirlo hasta que ocurra. Y entonces tener la ética laboral para respaldarlo.