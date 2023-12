En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

“Nos va a acompañar Rubén Blades con sus rolas clásicas por todas y todos conocidos, y -además- ahí vamos a hacer la cuenta regresiva para la llegada del nuevo año”, escribió en su cuenta de X (antiguamente Twitter) el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

Aseguran que Yailin La Más Viral corre peligro

En los últimos días, la polémica en torno a la violenta relación que sostienen Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine parece cobrar más fuerza. Mientras que el rapero estadounidense de ascendencia mexicana publica pruebas de la agresión que sufrió por parte de la dominicana, seguidores y excompañero de trabajo de la madre de Cattleya insisten en que es el músico de 27 años quien realmente ha abusado de ella.

Diamond La Mafia, que colaboró con Yailin, denunció que él y su equipo de trabajo fueron víctimas de violencia por parte de Tekashi. El productor musical aseveró que en efecto la vida de la artista corre peligro al lado de 6ix9ine.

En octubre, Tekashi 6ix9ine fue arrestado en República Dominicana luego de que Diamond La Mafia lo acusara de irrumpir en su estudio de grabación y agredir físicamente a sus dos productores mientras grababa una canción con Yailin La Más Viral. Ante estos hechos, Diamond asegura que la dinámica entre Yailin y Tekashi no es sana y que ella corre peligro a su lado.

Periodista española acusa al actor Gérard Depardieu por presunta violación

La periodista y escritora española Ruth Baza presentó una denuncia contra el actor francés Gérard Depardieu por una violación que ocurrió en París en 1995.

La autora, de 51 años, explicó a la agencia AFP que había formulado su denuncia el 14 de diciembre ante la policía española por una violación que ocurrió durante una entrevista que realizó al actor francés para la revista Cinemanía el 12 de octubre de 1995 en París.

"Se trató de una invasión sin mi absoluto consentimiento, en ningún momento", indicó Baza, quien entonces tenía 23 años, mientras que el actor contaba con 46. "Me quedé absolutamente paralizada", agregó.

Hermana de Céline Dion devela que la artista perdió el control de sus músculos

Céline Dion continúa afrontando problemas de salud debido al síndrome de la persona rígida. Ante este enfermedad neurológica -que afecta al sistema nervioso central- la hermana de la cantante dijo que la intérprete perdió el control de sus músculos.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos", contó Claudette Dion al medio 7 Jours.

"Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: 'vas a hacer esto y lo vas a hacer bien'", agregó la hermana de Céline.

Demi Lovato y Jordan "Jutes" Lutes se comprometen

Demi Lovato y Jordan "Jutes" Lutes despiden el 2023 con mucho amor: la célebre pareja se comprometió y ambos dio la grata noticia ambos en las redes sociales.

"Ayer le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento como el hombre más afortunado. Estoy tan enamorado de ti, @ddlovato", escribió en su Instagram Jordan "Jutes" Lutes, al mostrar dos fotografías del momento.

La protagonista de Sunny, entre estrellas y el artista musical se conocieron en enero de 2022 cuando trabajaron juntos en el álbum de Lovato Holy Fvck, en el que coescribieron los temas Substance, Happy Ending y City of Los Angeles.