En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Durante el 2023, Swift no solo volvió a los estudios de grabación para el lanzamiento de la reedición de sus discos 1989 (Taylor's Version) y Speak Now (Taylor’s Version); también selló su regreso a los escenarios con la gira The Eras Tour que ha revolucionado la industria musical, posicionándose como la más lucrativa de la historia al recaudar más de mil millones de dólares.

Su éxito la llevó a consagrase como la artista más escuchada en Spotify y ser nombrada Persona del Año por la revista Time, además con los récords de venta de sus conciertos ha logrado acumular un patrimonio multimillonario, según Bloomberg.

Zac Efron recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor Zac Efron develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que se celebró su trayectoria artística. En el encuentro, el intérprete de 36 años estuvo acompañado de sus familiares, amigos y compañeros de reparto del nuevo filme The Iron Claw.

Agradecido y honrado por el reconocimiento, Efron aseguró que le parecía increíble estar viviendo ese momento y dedicó unas palabras a Matthew Perry, con quien compartió durante el rodaje de la película 17 Again.

Efron señaló que los consejos del actor de Friends lo ayudaron a llevar su carrera a otro nivel.

Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios

Ricardo Arjona comunicó en redes sociales que debido a padecimientos en la columna ha puesto fin a su gira Blanco y Negro. El último concierto será en Chile. El intérprete agradeció a su fanaticada por hacer de los últimos meses un proceso más llevadero.

Arjona resaltó que en las últimas semanas ha tenido que someterse a seis infiltraciones en la columna para poder mantenerse en pie y cumplir con su agenda. Sin embargo, destacó que ya es tiempo de encarar la situación y que no puede seguir postergando la cirugía a la que debe someterse.

El artista manifestó su esperanza de poder volver a la música para seguir compartiendo con quienes lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

Líder de Maná asegura que no quiere colaborar con Bad Bunny

El vocalista y líder de la banda mexicana Maná, Fernando Olvera, habló sobre los estilos musicales en los que la agrupación ha incursionado para mantenerse vigente. Sin embargo, señaló que hacer una colaboración con un reguetonero, y específicamente Bad Bunny, no está en sus planes.

A juicio del músico, que cuenta con una trayectoria de 42 años liderando la agrupación, el lenguaje que se utiliza en la corriente musical urbana no es de su agrado y no celebra que la música latina actualmente sea identificable por expresiones que considera violentas y vulgares.

Concierto de Romeo Santos en Caracas tuvo un retraso de siete horas

Quienes asistieron al concierto de Romeo Santos en Caracas tuvieron que esperar más de siete horas para ver al cantante.

La cita, que estaba pautada para las 8:00 de la noche del domingo 10 de diciembre, se concretó a las 4:00 de la mañana del lunes 11.

Al salir al escenario, el artista responsabilizó a la productora por fallar en la logística y organización del evento; y denunció que lo mismo le había ocurrido el sábado 9 de diciembre en Aruba, presentación que también inició a las cuatro de la mañana del día siguiente.

El cantante señaló que en sus 26 años de trayectoria nunca ha sido impuntual ni ha cancelado un espectáculo, por lo que consideró que lo ocurrido era una falta de respeto hacia su público, su equipo y hacia su persona.