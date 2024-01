En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más.

Ante este problema de salud, la actriz y cantante mexicana de 51 año ha mantenido a sus seguidores en Instagram actualizados sobre su estado de salud.

"Mis amores, gracias a todos por sus mensajitos, por algunos compartirme todos sus remedios. Ya estoy en tratamiento, ya tengo un parche en mi espalda. Estoy con medicamentos, relajantes musculares, con medicamentos para el dolor... y pues nada. Yo que soy tan activa, que ando de arriba para abajo, haciendo ejercicios, los niños, trabajando arriba del escenario, bailando- dice: 'um, um, um, creo que el cuerpo nos dice: párale tantito'", expresó acostada desde su habitación Patricia Manterola.

Sofía Vergara revela el motivo por el que quebró su matrimonio

Seis meses después de confirmar su divorcio, Sofía Vergara reveló esta semana el motivo que la llevó a separarse de Joe Manganiello, con quien estuvo casada durante siete años.

En entrevista para El País, la colombiana de 51 años dijo que la causa de la ruptura fue porque el actor deseaba ser padre y ella ya no quería volver a ser madre.

"Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre", declaró la actriz al diario español, al resaltar que su próxima pareja deberá ser alguien que ya tenga hijos.

Sophie Turner retira demanda contra Joe Jonas por retención de sus hijas

Ante un mediático proceso de divorcio que se lleva a cabo en un tribunal de Florida, la actriz británica Sophie Turner decidió retirar la demanda que interpuso al cantante Joe Jonas por retener los pasaportes de sus hijas en común, Willa, de 13 años, y Delphine, de 1.

De acuerdo con varios medios especializados en celebridades, ambos llegaron recientemente a un nuevo acuerdo en su separación, por lo que la actriz de la serie Game of Thrones no considera lógico que la querella continúe. Por tanto -con el consentimiento de ambos- fue retirada.

República Dominicana emite orden de arresto contra Tekashi 6ix9ine

La polémica en torno a las denuncias de agresión entre Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral continúan este 2024. Ahora, el rapero estadounidense enfrenta una nueva orden de arresto en República Dominicana por agresión.

A través de un comunicado, el Ministerio Público del Distrito Nacional confirmó que existe una orden de arresto contra Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine, por estar implicado en hechos de violencia de género e intrafamiliar.

Aunque la razón exacta se desconoce, existen hay dos versiones: la primera, por una presunta agresión física y verbal hacia Yailin, con quien aún podría mantener una relación sentimental tras escándalos que trascendieron el año pasado; y la segunda, por agredir a Wanda Díaz, madre de la artista dominicana.

Rey Carlos III y princesa de Gales afrontan problemas de salud

Esta semana, la monarquía británica informó que la princesa de Gales, Kate Middleton, y el rey Carlos III iniciaron el año con problemas de salud.

Por una parte, el El Palacio de Kensington reveló que la princesa se encuentra hospitalizada tras someterse a una cirugía el martes; por lo que podría permanecer en el hospital hasta14 días, antes de que pueda continuar su recuperación en casa. Mientras que el Palacio de Buckingham indicó que el rey de Inglaterra se someterá la semana próxima a un tratamiento por un problema de próstata.

Ante las actuales circunstancias, la primera línea de la familia real se verá privada de asistir a los actos oficiales en las próximas fechas.

La prensa británica especula que la hermana de Carlos III, la princesa Ana, de 73 años, quien recientemente realizó una gira por Sri Lanka, estaría dispuesta a reemplazar al monarca en los eventos programados en las próximas semanas. Pero el palacio aseguró a The Times que el rey pronto volverá a leer y firmar documentos tras someterse al tratamiento que le fue indicado.