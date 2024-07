En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Aunque la colombiana ya ha competido en los premios más importantes de la televisión por su trabajo en otro exitoso proyecto como lo fue Modern Family, la también modelo y empresaria no había conquistado dicha categoría, ya que desde 2010 al 2013 estuvo nominada como Mejor actriz de reparto en serie de comedia.

Con este historial, la nueva nominación en los Emmy representa la quinta para Sofía Vergara, quien aprovechó las redes sociales para rememorar su trabajo en Griselda.

A través de varios stories en Instagram, la barranquillera mostró algunas imágenes y tras cámaras de la grabación de la miniserie.

Gabriel Soto e Irina Baeva confirman separación

Es un hecho: ante los rumores de separación, Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron que pusieron fin a su relación sentimental. La información fue confirmada por el actor, quien emitió un comunicado en Instagram.

"A través de este mensaje, con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y comprensión, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación", escribió el intérprete mexicano a través de un storie.

"Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno", agregó Gabriel Soto.

Ante la noticia, el actor pidió respeto para afrontar el proceso personal que viven ambos. "Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto", finalizó.

Gabriel Soto, de 49 años, e Irina Baeva, de 31, mantuvieron su noviazgo por cinco años. En 2018 ambos confirmaron la relación y dos años después decidieron vivir juntos.

Jennifer López y Ben Affleck no celebran su segundo aniversario de boda

Con el pasar de los días, la separación deJennifer López y Ben Affleck parece ser una realidad. Y aunque muchos esperaban que la pareja se reencontrara para celebrar su segundo aniversario de boda, esto no fue lo que sucedió; razón que alimenta aún más los rumores sobre el inminente divorcio.

De acuerdo con varios medios especializados, a La Diva del Bronx se le ha visto disfrutar de unos días en los Hamptons, donde ha salido de compras, ir a comer helado o pasear tranquilamente en bicicleta. Mientras que el protagonista de Argo decidió quedarse en Los Ángeles, enfocado en su trabajo, donde el día del aniversario se le vio llegar a su oficina con un elegante traje gris combinado con una camisa blanca.

Jennifer López y Ben Affleck se casaron el 16 de julio de 2022 en una ceremonia íntima en A Little White Wedding Chapel. Posteriormente, Bennifer viajó a Georgia semanas después para celebrar nuevamente su unión por todo lo alto. Este evento fue el 20 de agosto de 2022 y se llevó a cabo en Hampton Island, en Georgia, el mismo lugar donde habían planeado casarse a principios del 2000.

Maluma reacciona ante presunta pelea en final de la Copa América

Ante el video que se viralizó donde Maluma aparece aparentemente peleando con un hincha de Argentina tras la final de la Copa América, el cantante colombiano se pronunció al respecto en las redes sociales.

A través de un audiovisual publicado en varios stories de Instagram, el intérprete de Mala mía aseguró que lo que vieron en las plataformas no fue una pelea.

"...vi por ahí unos rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es (grosería), no crean todo lo que ven por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso, a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se parara de esas sillas y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil; y bueno, ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol", aseveró Maluma, al augurar un buen destino a su equipo en el Mundial de 2026.

"Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo. La verdad, fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás, jamás, estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección, de música de Colombia (risas), en una suite vibrando todos y celebrando por nuestro equipo. Yo creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que, vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esa Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar. Estamos listos para el Mundial. Felicidades a mi selección, los amo", finalizó el colombiano.

Critican a Ingrid Andress por su interpretación del Himno en el Home Run Derby

La cantante Ingrid Andress vivió uno de los momentos más importantes para un artista musical: interpretar el Himno Nacional en un evento deportivo. Sin embargo, su presentación en el Home Run Derby 2024 recibió más rechazos que elogios por parte de los asistentes y televidentes.

Todo ocurrió la noche del 15 de julio cuando se desarrolló la icónica competencia de béisbol en el Globe Life Field de Texas: la cantante de country, nominada cuatro veces al Grammy, fue la encargada de entonar el himno de los Estados Unidos, pero su interpretación no fue la mejor, pues su voz se quebraba y desafinaba en cada verso.

Ante esta situación, Ingrid Andress se disculpó en redes sociales y admitió que estaba borracha.

“Hoy me voy a internar en un centro para obtener la ayuda que necesito”, escribió en una publicación de Instagram el 16 de julio. “No era yo anoche. Pido disculpas a MLB, a todos los fanáticos y a este país que amo tanto por esa interpretación”.