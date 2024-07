Maluma reacciona ante presunta pelea en final de la Copa América

A través de un audiovisual publicado en varios stories de Instagram, el intérprete de Mala mía aseguró que lo que vieron en las plataformas no fue una pelea.

"Eh, saludos mi gente, ¿qué se dice, pues?. Bueno, ya estamos de regreso a Europa, tenemos vario shows, varios compromisos en Europa, pero quería pasar por aquí por mis redes sociales a saludarlos, hablar un poquito de lo que pasó en ese partido contra la selección de Argentina. Primero que todo, quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo tan hijo de madre, por esa entrega en cada balón, en cada pelota, en cada minuto, nos ponen todos los días más en alto y me siento demasiado, pero demasiado, orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo. Que final, que momento, que pasión por el fútbol. Y por otro lado, al pueblo argentino le envío un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América", dijo Maluma, mientras se encontraba caminando en medio de un campo.

maluma-copa américa.jpg Maluma se pronuncia ante presunta pelea en final de la Copa América 2024. Captura de pantalla/Instagram/@maluma

Maluma aclara presunto mal entendido y felicita a Argentina por su triunfo

Tras ello, el cantante trajo a colación lo ocurrido con el presunto hincha argentino, aprovechando el segundo storie para escribir la frase "Felicidades al pueblo argentino" acompañado por tres banderas del país ganador.

"Y vi por ahí unos rumores de que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es (grosería), no crean todo lo que ven por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí, incluso, a gritar a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se parara de esas sillas y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil; y bueno, ahí ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol", aseveró Maluma, al augurar un buen destino a su equipo en el Mundial de 2026.

maluma-copa américa 2.jpg Maluma se pronuncia ante presunta pelea en final de la Copa América 2024. Captura de pantalla/Instagram/@maluma

"Les envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Gracias por dejarnos en alto, gracias por todo. La verdad, fue un momento que jamás se me va a olvidar, jamás, jamás, estar ahí en el estadio con mis compañeros, con mi equipo, con la selección, de música de Colombia (risas), en una suite vibrando todos y celebrando por nuestro equipo. Yo creo que eso no tiene precio, eso no lo cambio por nada. Así que, vuelvo y repito, gracias a nuestra selección por lo que hicieron y felicidades al pueblo argentino por esa Copa América. Nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar. Estamos listos para el Mundial. Felicidades a mi selección, los amo", finalizó el colombiano.