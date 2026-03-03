martes 3  de  marzo 2026
POLÉMIC

Demandan a patrimonio de Michael Jackson por tráfico de menores

Cuatro hermanos alegan que el fallecido músico abusó de ellos cuando eran menores de edad valiéndose de su riqueza y fama

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al Rey del Pop Michael Jackson actuando durante su gira Dangerous.

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Cuatro hermanos adultos demandan al patrimonio de Michael Jackson por tráfico sexual infantil, alegando que el fallecido músico abusó de ellos cuando eran menores de edad. En una denuncia obtenida por People, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio alegan que Jackson los "preparó y les lavó el cerebro" valiéndose de su riqueza, su fama y red de empleados.

La demanda afirma que Jackson conoció a los hermanos Cascio a través de su padre, quien trabajaba en un hotel de lujo que Jackson visitó en múltiples ocasiones.

Lee además
Imagen de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell expuesta durante una conferencia de prensa.
INVESTIGACIÓN

Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas
El desfile inaugural de la Semana de la Moda de Madrid será en la plaza de España el 12 de marzo.  
MODA

España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

Adicionalmente, los denunciantes aseguran que, tras ganarse la confianza de la familia ofreciéndoles regalos, afecto y atención, el músico supuestamente los aisló de muchos adultos, les dio drogas y alcohol, los expuso a pornografía y abusó de ellos individualmente.

"Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años", afirma la demanda de 23 páginas.

Respuesta

En una declaración a People, el abogado Marty Singer, quien representa a los herederos de Jackson, calificó la demanda como "un intento desesperado de obtener dinero por parte de otros miembros de la familia Cascio".

Singer resaltó que Frank Cascio, uno de los hermanos, está siendo demandado en arbitraje por extorsión civil.

"La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, atestiguando su inocencia de conducta inapropiada. Esta nueva presentación judicial es una táctica transparente de búsqueda del foro más favorable en su plan para obtener cientos de millones de dólares de los herederos y las empresas de Michael", declaró Singer.

La denuncia se presentó un mes después de que los cuatro hermanos Cascio comparecieran ante un tribunal de Beverly Hills, California, para un acuerdo económico con los herederos de Jackson, que describieron como "un acuerdo ilegal para silenciar a las víctimas de abuso sexual infantil".

La audiencia de seguimiento está programada para el jueves 5 de marzo.

Temas
Te puede interesar

Proyectan "Ceiba. Memorias de una familia cubana" en Festival de Teatro en Miami

Hailey Bieber confiesa que su embarazo fue una sorpresa

Cambian fecha de liberación de Sean 'Diddy' Combs

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Capitolio estatal de Florida. 
LEGISLACIÓN

Proyecto de ley que endurece penas para agresores sexuales de niños avanza al pleno del Senado de Florida

Te puede interesar

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo tras ofensiva de EEUU e Isrel

 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene favoritismo electoral en Venezuela, según encuesta

El presidente de Estados Unidos estrecha la mano del canciller alemán  Friedrich Merz, en visita oficial a la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump recibe a jefe de gobierno alemán, primera visita tras ofensiva contra Irán

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"