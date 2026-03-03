Demandan a patrimonio de Michael Jackson por tráfico de menores

Fotografía del 1 de septiembre de 1993 tomada en Singapur que muestra al "Rey del Pop" Michael Jackson actuando durante su gira "Dangerous".

MIAMI.- Cuatro hermanos adultos demandan al patrimonio de Michael Jackson por tráfico sexual infantil, alegando que el fallecido músico abusó de ellos cuando eran menores de edad. En una denuncia obtenida por People, Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo Cascio alegan que Jackson los "preparó y les lavó el cerebro" valiéndose de su riqueza, su fama y red de empleados.

La demanda afirma que Jackson conoció a los hermanos Cascio a través de su padre, quien trabajaba en un hotel de lujo que Jackson visitó en múltiples ocasiones.

MODA España se prepara para la Semana de la Moda de Madrid

INVESTIGACIÓN Epstein tenía un lujoso apartamento en París decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas

Adicionalmente, los denunciantes aseguran que, tras ganarse la confianza de la familia ofreciéndoles regalos, afecto y atención, el músico supuestamente los aisló de muchos adultos, les dio drogas y alcohol, los expuso a pornografía y abusó de ellos individualmente.

"Michael Jackson fue un depredador sexual infantil en serie que, a lo largo de más de una década, drogó, violó y agredió sexualmente a cada una de las demandantes, comenzando cuando algunas tenían tan solo siete u ocho años", afirma la demanda de 23 páginas.

Respuesta

En una declaración a People, el abogado Marty Singer, quien representa a los herederos de Jackson, calificó la demanda como "un intento desesperado de obtener dinero por parte de otros miembros de la familia Cascio".

Singer resaltó que Frank Cascio, uno de los hermanos, está siendo demandado en arbitraje por extorsión civil.

"La familia defendió firmemente a Michael Jackson durante más de 25 años, atestiguando su inocencia de conducta inapropiada. Esta nueva presentación judicial es una táctica transparente de búsqueda del foro más favorable en su plan para obtener cientos de millones de dólares de los herederos y las empresas de Michael", declaró Singer.

La denuncia se presentó un mes después de que los cuatro hermanos Cascio comparecieran ante un tribunal de Beverly Hills, California, para un acuerdo económico con los herederos de Jackson, que describieron como "un acuerdo ilegal para silenciar a las víctimas de abuso sexual infantil".

La audiencia de seguimiento está programada para el jueves 5 de marzo.