Adele planea tomar un descanso al terminar residencia en Las Vegas

Adele, ganadora del premio a Mejor interpretación de pop solista por Easy on Me, posa en la sala de prensa de la 65a entrega de los Grammy el 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles. Artistas de Universal Music Group, que incluyen a la intérprete, regresarán a TikTok.

MIAMI.- La cantante británica Adele confirmó que al concluir su espectáculo Weekends With Adele, cuya última fecha es el 23 de noviembre, se tomará un descanso de la música para conectar con otras facetas.

"No tengo planes de nueva música en absoluto. Quiero un gran descanso después de esto y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo", dijo en una entrevista que concedió a la revista alemana ZFD.

Desde noviembre de 2022, la intérprete de 36 años ha compartido con sus fanáticos en The Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas. No obstante, a tan solo 10 fechas para cerrar este viaje de dos años, la artista medita sobre sus próximos pasos profesionales, pero también sobre lo que necesita personalmente.

Durante la conversación, Adele señaló que las presentaciones continuas si bien le han generado alegrías y agradecimiento, también han sido agotadoras.

"Mi tanque está bastante vacío”, comentó.

El descanso

Antes de que ponga fin a su residencia en Las Vegas, la cantante de Skyfall se presentará en Múnich con 10 fechas programadas en agosto.

"Hace unos meses recibí una llamada sobre una serie de shows de verano. He estado tan contenta con mis shows en el Hyde Park de Londres y mi residencia en Vegas, que no tenía otros planes. Sin embargo, tuve demasiada curiosidad como para no seguir adelante y entregarme a esta idea: un estadio emergente y personalizado diseñado alrededor del show que yo quiera montar", escribió en Instagram.

Adele se prepara así para poner fin a una etapa y como ya lo hizo previamente con su última gira mundial (2016-2017), tomarse un período de descanso.

"Esos periodos fuera del ojo público se han extendido con el tiempo, de tres años entre su debut en 2008, 19, y 21 de 2011, a cuatro años hasta su LP de 2015, 25, y seis entre ese álbum y 30 de 2021", recuerda la revista Billboard.

En diciembre dijo a The Hollywood Reporter que aún no trabajaba en un próximo disco.

"Aún no tengo nada que decir. Ni siquiera lo he pensado… Tengo que esperar a sentir algo. Si me siento inquieta, entonces sé que debo ir al estudio, y ahora mismo soy todo lo contrario”.