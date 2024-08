En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Jennifer Lopez y Ben Affleck llegan al estreno de "This Is Me... Now: A Love Story" el martes 13 de febrero de 2024, en el Teatro Dolby en Los Ángeles.

Jennifer López solicita el divorcio de Ben Affleck

Después de casi tres meses de rumores sobre una crisis matrimonial, finalmente Jennifer López solicitó el divorcio de Ben Affleck. La petición fue hecha el mismo día del que hubiera sido el segundo aniversario de bodas de la pareja.

JLo presentó los documentos ante la Corte Superior de Los Ángeles. El divorcio fue reportado por TMZ, informando que la separación fue el 26 de abril y que al parecer no existe un acuerdo prenupcial.

Los actores se conocieron a inicios del año 2000 y hasta llegaron a comprometerse. Sin embargo, en 2004 cancelaron la boda. Dos décadas más tarde, López y Affleck se reencontraron y retomaron la relación.

Ben Affleck y Jennifer López se casaron en Las Vegas 16 de julio de 2022. Y el 20 de agosto del mismo año celebraron una segunda ceremonia junto a familiares y amigos.

Fiscalía pide juicio contra actor Gérard Depardieu

La fiscalía de París pidió la apertura de un juicio contra el actor francés Gérard Depardieu por presuntas violaciones a la actriz Charlotte Arnould.

La actriz denuncia que el gigante del cine francés, de 75 años, que en octubre será juzgado por presuntas agresiones sexuales a dos mujeres en 2021, la violó el 7 y 13 de agosto de 2018 en el domicilio del actor en París.

Tras la petición de la fiscalía formalizada el 14 de agosto, la jueza de instrucción encargada del caso debe decidir si envía a juicio al actor de 75 años.

Taylor Swift habla sobre amenaza de atentado en Viena

La cantante estadounidense Taylor Swift dijo que sintió miedo y culpa tras la cancelación de tres conciertos en Viena como consecuencia de un plan de atentado suicida.

"La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora. La razón de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una tremenda culpabilidad porque muchos tenían previsto acudir a esos conciertos", dijo en un mensaje en la red social Instagram.

Los conciertos de Viena, que formaban parte de la gira Eras de Swift, que batieron récords, fueron cancelados después de que las autoridades alertaran de un complot de simpatizantes del grupo yihadista Estado Islámico.

La policía detuvo a tres sospechosos por la supuesta amenaza de atentado. Estados Unidos afirma haber compartido información de inteligencia para ayudar en la investigación.

Retiran tráiler de película de Francis Ford Coppola por citas inventadas

Lionsgate retiró el miércoles el nuevo tráiler de Megalopolis de Francis Ford Coppola, en medio de revelaciones de que las citas de los críticos que mencionaba fueron inventadas.

El avance incluye citas de críticos como Pauline Kael y Roger Ebert de otras películas de Coppola que en realidad no aparecieron en sus reseñas. La intención, al parecer, era resaltar la división crítica de películas ahora clásicas como The Godfather (El Padrino) y Apocalypse Now, apoyándose en algunas de las reacciones más negativas a Megalopolis, la épica autofinanciada de 120 millones de dólares que estrenará en septiembre.

El tráiler atribuyó una cita a Kael de que The Godfather se veía 'disminuida por su ingenio'. Pero a Kael le encantaba la película y esta frase no figura en su reseña de marzo de 1972 para The New Yorker. Ebert tampoco escribió que Dracula de Coppola fuera: "un triunfo del estilo sobre la sustancia". Citas incluidas en el tráiler de Rex Reed y Vincent Canby, sobre Apocalypse Now, tampoco aparecieron en sus reseñas.