En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

La fiscalía, que en 2022 autorizó dos cargos de conducta sexual inapropiada contra Weinstein, explicó en un comunicado que ha decidido que ya no hay una perspectiva realista de condena para continuar con un proceso penal.

“Hemos explicado nuestra decisión a todas las partes”, agregó la nota. “Siempre animamos a las posibles víctimas de agresiones sexuales a dar un paso adelante y denunciar ante la policía, y emprenderemos acciones judiciales siempre que se cumplan nuestras bases legales”.

Weinstein, quien niega haber violado o atacado sexualmente a nadie, permanece detenido en Nueva York mientras aguarda un segundo juicio en Manhattan, dijo en agosto la fiscalía.

Elton John pierde parte de la visión en un ojo

Elton John afronta un problema de salud que podría afectar hasta cierto grado su carrera artística: el cantante, compositor y músico británico informó en redes sociales que perdió parte de la visión en uno de sus ojos a causa de una infección que contrajo en el verano.

"Durante el verano, he estado lidiando con una infección ocular grave que desafortunadamente me ha dejado con una visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la visibilidad vuelva al ojo impactado", escribió el artista de 77 años en Instagram.

"Estoy muy agradecido por el excelente equipo de médicos, enfermeras y mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. He pasado tranquilamente el verano recuperándome en casa y me siento positivo sobre el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora. Con amor y gratitud, Elton John", finalizó el intérprete de Rocket Man.

Fito Páez cancela gira por México y Colombia

A días de su primer concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, la leyenda de rock argentino Fito Páez canceló el espectáculo debido a un accidente doméstico.

“El domingo en la mañana sufrí un accidente doméstico que devino en la fractura de cinco costillas,” compartió en X. “Me veo ante la imposibilidad de afrontar los próximos conciertos de septiembre en DF, Guadalajara y Bogotá”.

La promotora Ocesa señaló que los conciertos del 19 de septiembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara y del 21 de septiembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ahora se realizarán los días 21 de enero en la capital y 26 de enero en Guadalajara.

Ocesa, que también colabora en el montaje del concierto del Zócalo, no ha indicado si se va a reprogramar esa fecha.

Fiscal pide reinstaurar cargos contra Alec Baldwin

Una fiscal pidió a una jueza de Nuevo México que reconsidere la decisión de desestimar una acusación de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por la muerte por disparo de la directora de fotografía en el set de una película del Oeste, según documentos presentados ante la corte y divulgados el 4 de septiembre.

La fiscal especial Kari Morrissey dijo que no existen datos suficientes para apoyar la decisión tomada en el tribunal estatal de distrito y que no se viola el derecho de Baldwin a un debido proceso.

La jueza Mary Marlowe Sommer desestimó el caso contra Baldwin en julio -a la mitad del juicio- con base en la retención de pruebas por parte de la policía y la fiscalía en la muerte por disparo de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película Rust.

La acusación contra Baldwin fue desestimada con sobreseimiento libre, lo que significa que no se puede reactivar una vez que se agoten las apelaciones a la decisión.

Lele Pons y Guaynaa desmienten rumores de separación

Tras despertar rumores de una posible separación por la desaparición de las fotos de Lele Pons en las redes sociales de Guaynaa, la célebre pareja reapareció junta disfrutando de un paseo en Venecia.

"El mes pasado se dieron a conocer una serie de reportes en los que se señalaba al cantante de una presunta infidelidad hacia Lele con una modelo. Semanas después de esas informaciones, la pareja de cantantes ha reaparecido en el Festival Internacional de Cine de Venecia, lugar en el que se han dado cita decenas de celebridades", reseñó Hola.com.

"A través de sus redes sociales, Lele publicó varias fotografías y videos y en al menos un par de estos posts aparece en compañía de su esposo. La primera instantánea se trata de una fotografía de lo más cómica en la que ambos aparecen compartiendo un beso apasionado, mientras la inseparable amiga de Lele, Hannah Stocking, los observa, algo así como un 'mal tercio'", agregó la revista, al capturar la fotografía publicada en en uno de los stories de Lele Pons.

Shakira dice que todo lo que ganó en España se lo quedó Hacienda

La artista colombiana Shakira afirmó que todo lo que ganó mientras residió en España se lo quedó la Agencia Tributaria española, una institución a la que comparó con la Inquisición, en una carta publicada el 4 de septiembre en el diario El Mundo.

"Todo lo que gané en esos años se lo quedó el Estado español", escribió la artista de fama mundial, quien el año pasado alcanzó un acuerdo para declararse culpable de fraude fiscal y pagar una multa millonaria a cambio de evitar un juicio en España por evadir el pago de unos 14,5 millones de euros de impuestos en España entre 2012 y 2014.

"El Estado español se quedó con una suma superior a la totalidad de mis ganancias de esos años. Parecerá incomprensible, pero para mí la década española fue una década financieramente perdida, y no porque trabajara poco, como todo el mundo sabe", aseveró Shakira en la carta.

La intérprete de éxitos como Hips dont' lie y Waka, Waka cargó contra la Agencia Tributaria. "...una institución del Estado (que) parecía más interesada en quemarme públicamente en la hoguera que en escuchar mis razones. Las cosas no se solucionan quemando en la hoguera a una figura pública al año como si se tratara de un proceso de la Inquisición", insistió.