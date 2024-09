Pepe Aguilar confiesa que no esperaba que su hija Ángela se casara a los 20 años

El intérprete, y miembro de la dinastía Aguilar, señaló que aunque siente un profundo aprecio y admiración por su ahora yerno, Christian Nodal; le habría gustado que Ángela contrajera matrimonio con más edad. No obstante, señaló que el amor que se tienen es más grande.

"Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven. Pero, se aman y así es la vida".

Aguilar enfatizó que uno de los retos más grandes en su vida ha sido entender que sus hijos estaban listos para emprender sus caminos lejos del hogar. "Me ha costado mucho poder entender que mis hijos ya están creciendo y que deben tomar sus propias decisiones, pero poco a poco he aprendido a dejarlos ir".

El cantante también reveló que se siente responsable del romance entre su hija y el exponente del regional mexicano, pues él contrató a Nodal hace unos años, cuando recién empezaba su carrera.

"Yo lo contraté a él cuando estaba chiquillo, tenía 19 años, para una gira, ahí conoció a Ángela, pero ella tenía 14 años, no hubo nada entonces. O sea, que pudiera ser yo el culpable de que estos… estén casados", comentó con humor.

Costo de la boda

En la misma entrevista, Pepe confirmó que él había pagado por la boda de Ángela y Christian.

“Siendo una familia de tradiciones y costumbres, cuando ella me confesó que quería casarse, decidí aportar todo el dinero necesario para que la celebración se llevara a cabo”, explicó.

Seguidamente, le consultaron si Nodal se había ofrecido a ayudarle económicamente, a lo que Aguilar agregó: "Me chingué. Absolutamente (todo lo pagué) y, ¿qué crees?, mi yerno no me dijo ‘oiga suegro, ¿no quiere que lo ayude en algo?’”, dijo entre risas.