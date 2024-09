Detienen en Colombia a cantautor Amaury Gutiérrez y su mánager

"Preso en aeropuerto de Cartagena, Colombia, por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia", escribió el artista en redes sociales, al mostrar una foto desde el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaury Gutierrez (@amaurymusica)

Amaury Gutiérrez cancela espectáculos en Colombia

Ante lo ocurrido, Amaury Gutiérrez emitió un comunicado con fecha del 3 de septiembre en donde informó sobre la cancelación de las presentaciones que tenía pautadas en el país Sudamericano.

"A todos mis seguidores y al público en general: lamentablemente me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia, quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control. El departamento de inmigración de Cartagena, Colombia, no nos permitió la entrada al país ni a mí ni a mi equipo, lo que ha resultado en una situación. Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente (sino) únicamente con la que vinimos y directamente a Miami.Hay vuelos disponibles hasta mañana, me encuentro en un cuarto con mi mánager detenido, durmiendo en el piso y con todas nuestras pertenencias", describió el artista de 60 años en Instagram.

"Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros. Les mantendremos informados sobre cualquier novedad. Agradezco su amor y apoyo incondicional y esperamos poder reencontrarnos pronto en mejores circunstancias. Atentamente, Amaury Gutiérrez", finalizó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaury Gutierrez (@amaurymusica)

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó al periodista Nelson Rubio, quien obtuvo una exclusiva con Gutiérrez tras la detención. De acuerdo con declaraciones del comunicador, diversas personas ofrecieron apoyo al artista al ubicar a congresistas y funcionarios para solventar la situación.

"Nosotros llegamos ayer desde Miami (porque) teníamos una gira pautada en Colombia, que habíamos preparado durante varios meses con un empresario que nos trae acá (Cartagena); entonces, en el aeropuerto... al saxofonista lo dejaron pasar, pero a mi mánager lo detuvieron y no lo querían dejar entrar a Colombia... y yo dije: 'si él no entra yo tampoco entro'. Primera vez que me pasa esto", declaró el intérprete de Dime corazón.

Hasta ahora se desconoce si el artista ya arribó un avión de regreso a Miami.