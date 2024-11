En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

"Esta semana serán las performances en @matucana100, dentro del marco de mi expo Autopolética, y cantaré desnuda; sí, el desnudo ha sido una de las formas más antiguas y significativas de expresión artística a lo largo de la historia. El arte ha explorado y celebrado el cuerpo humano en su forma más natural, despojado de cualquier atuendo o barrera", escribió la cantante y compositora chilena en redes sociales.

En la publicación, la chilena -que aparece posando desnuda en dos fotografía- indicó que ella no será la única sin ropa, pues el público también formará parte del performance.

"Sí, sí, sí, pero aún nos cuesta. A mí aún me cuesta mucho; incluso, ir a la playa me genera inseguridad, entonces confieso que la performance es algo que me causa algo de conflicto. Llevo meses pensando en la mejor manera de hacerlo, de generar un espacio seguro para las personas que serán parte (sí, todos estaremos desnudos) y también para mí", agregó la intérprete de éxitos como Tu falta de querer y Mi buen amor.

Vinculan sentimentalmente a Ana de Armas con Manuel Anido, hijastro del dictador Díaz-Canel

Ana de Armas está en el ojo del huracán, pues la actriz y modelo cubano-española fue captada junto a Manuel Anido Cuesta, hijo de la Primera Dama de Cuba -Lis Cuesta Peraza- e hijastro del dictador Miguel Díaz-Canel.

De acuerdo con fotos publicadas en exclusiva por HOLA!, la protagonista de Blonde aparece caminando de noche por las calles de la capital española junto a Anido: en algunas se ven conversando, en otras paseando un perro; también en un restaurante interactuando con personas y la más controvertida de todas, ambos besándose.

"Por su elocuencia, las imágenes confirman que el joven cubano podría ser la nueva ilusión de la protagonista de Puñales por la espalda. Desde luego, su relación parece ir más allá de una simple amistad. Asimismo, las fotografías ponen de manifiesto que Ana habría puesto fin a su noviazgo con Paul Boukadakis, el magnate de las nuevas tecnologías con el que salía desde hace más de tres años y con el que compartía un lujoso apartamento en Manhattan", pubicó HOLA!.

Juez rechaza pruebas que la fiscalía presentó sobre caso de Sean "Diddy" Combs

En medio de la controversia, Sean "Diddy" Combs parece sumar una pequeña victoria en el caso que enfrenta, luego de que el juez Arun Subramanian rechazara tomar una serie de documentos que la Fiscalía presentó en el que presuntamente se develaba que el rapero estaba intentando influir en el testimonio de testigos y víctimas.

El 15 de noviembre, el equipo de la Fiscalía presentó en un tribunal de Manhattan grabaciones de las llamadas del acusado desde la cárcel. En dichas conversaciones Puff Daddy supuestamente buscaba que sus allegados persuadieran a algunos implicados en el caso, con el fin de que cambien la narrativa ante el jurado.

Sin embargo, el 19 de noviembre, durante una audiencia, el juez rechazó las pruebas de la Fiscalía y dijo que no las tomaría como evidencia para el caso, según reseñó Univision.

Shakira regala automóvil que adquirió cuando regresó a Miami

Shakira está lista para dar un nuevo paso en su vida, y para ello quiere dejarle a un fiel fanático un valioso objeto que la acompañó durante su renacer. Por ello, la colombiana anunció que regalará su automóvil, un Lamborghini Urus 2022, con el objetivo de que un afortunado seguidor pueda vivir en él infinitas aventuras.

"Lo prometido es deuda. ¡Confirmo!. Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame", escribió la artista en redes sociales.

Quienes deseen participar por el carro deberán subir un video con el tema Soltera en Instagram y TikTok con la etiqueta #ElCarroDeShakira antes del 29 de noviembre. Solo podrán hacerlo personas mayores de 18 años, residentes en Estados Unidos. El ganador se anunciará el 6 de diciembre en Despierta América.

Asaltan castillo de Windsor mientras los príncipes William y Kate dormían

La familia real británica vivió recientemente una mala experiencia en una de sus propiedades: dos encapuchados asaltan el castillo de Windsor mientras los príncipes de Gales, William y Kate, dormían en casa con sus hijos.

"Todo ocurrió el pasado 13 de octubre, pero no ha sido hasta ahora que la prensa británica ha contado lo acontecido en Windsor, mientras Kate Middleton y el príncipe William dormían con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. Dos hombres encapuchados escalaron una valla de cerca de dos metros para colarse en la finca de Windsor. Los ladrones utilizaron un camión para derribar la verja de seguridad y posteriormente huyeron en un quad y en una camioneta que robaron de un granero en Shaw Farm. Por fortuna no hubo más daños que lamentar que los materiales, aunque se estudiarán nuevas medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir", informó La Razón.

Mientras esto pasaba, los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila, se encontraban de viaje: él, en Escocia; ella, en la India.

Cabe destacar que el el castillo de Windsor fue durante años el hogar de la difunta reina Isabel II; allí, pasó el confinamiento y fue donde murió el 8 de septiembre de 2022.